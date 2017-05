Doku-Premieren: NatGeo Wild mit Affen-Schwerpunkt

© Nat Geo Wild

Der Bezahlsender NatGeo Wild hat für den Juli mehrere Doku-Premieren in Aussicht gestellt, in denen es um Affen geht. In wöchentlicher Taktung sollen insgesamt drei Erstausstrahlungen gezeigt werden, hinzu kommen weitere Filme.



12.05.2017 - 12:39 Uhr von Alexander Krei 12.05.2017 - 12:39 Uhr

Bei NatGeo Wild wird's im Juli affig: Der Pay-TV-Sender hat eine Sonderprogrammierung angekündigt, die unter dem Titel "Im Reich der Affen" steht und insgesamt drei deutsche TV-Premieren umfasst. Diese werden ab dem 7. Juli jeweils freitags um 19:25 Uhr ausgestrahlt. Den Auftakt macht die südafrikanische Produktion "Kampf um den Affenthron" rund um den Blubrustpavian Braveheart und seinen Kampf ums Überleben.

Eine Woche später läuft mit "Rückkehr der Klammeraffen" ein Film von Michael Sanderson, in dem gezeigt wird, welchen Schwierigkeiten die akrobatischen Tiere nach ihrer Auswilderung begegnen und wie sie die neuen Herausforderungen in teils schwindelerregender Höhe meistern. Am 21. Juli folgt schließlich "Königreich der Affen: Frontlinien". Darin verspricht NatoGeo Wild Geschichten von Gorillas und Schimpansen.

Zu sehen sind die Dokumentationen wahlweise in der deustchen Sprachfassung oder im englischen Original. Nach ihrer Ausstrahlung stehen sie außerdem über Sky Go und Sky On Demand zum Abruf bereit. Im Anschluss an die Premieren schiebt der Sender übrigens jeweils noch zwei weitere Affen-Dokumentationen hinterher.

