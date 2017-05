nobeo holt Markus Maschke als Senior Sales Manager

© DWDL © nobeo GmbH

Seit dem 1. Mai ist das Team der nobeo in Hürth um einen Kollegen reicher. Wie das Unternehmen nun bekanntgegeben hat, verstärkt Markus Maschke den TV-Dienstleister als Senior Sales Manager im nationalen sowie internationalen Markt.



15.05.2017

Die nobeo GmbH hat seit dem 1. Mai einen neuen Senior Sales Manager: Der 39-jährige Markus Maschke wurde ins Team berufen, um die Erweiterung der nationalen als auch internationalen Sales Tätigkeiten in den Fokus zu nehmen. Sein Engagement richtet er dabei künftig vorrangig auf den Ausbau des Bereichs der Außenproduktionen und -übertragungen. Der ausgebildete Toningenieur dürfte dafür bestens vorbereitet sein: Mit seinem im Jahr 2007 gegründeten Unternehmen Record Lab konzipierte und baute Maschke einen eigenen Ü-Wagen, den er später, inklusive seines Unternehmens, an NEP verkaufte. Vor seinen jetzigen Aufgaben bei nobeo war er bei NEP als Sales Director am Standort München tätig.

nobeo-Geschäftsführer sagt über seinen neuen Mitarbeiter: "Ich freue mich sehr, dass wir Markus Maschke in unserem Team begrüßen dürfen. Ich schätze seine Arbeit bereits seit einigen Jahrzehnten. Mit ihm gewinnt unser Unternehmen eine tolle Persönlichkeit mit einer umfassenden und hervorragenden Fachkompetenz und einem vorbildlichen Netzwerk hinzu."

