RTL II und McFit gehen Marketing-Kooperation ein

Die Fitnessstudios von McFit werden in den kommenden sechs Monaten häufiger bei "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein, möglich wird das durch eine Marketing-Kooperation, die beide Unternehmen nun eingegangen sind.



15.05.2017 - 12:34 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 12:34 Uhr

RTL II und die Fitnesskette McFit haben eine strategische Marketing-Kooperation vereinbart. Teil dieser Kooperation ist auch, dass McFit ein halbes Jahr lang in die Storylines von "Berlin - Tag & Nacht" integriert wird. Konkret wird die Figur Alessia künftig als Trainerin im Fitnessstudio arbeiten. Auch auf den Fanpages in den sozialen Netzwerken soll McFit beworben werden. Im Gegenzug ist auch RTL II in den Räumen der Kette sichtbar: So werden "Berlin - Tag & Nacht"-Spots in den 164 Studios in Deutschland ausgestrahlt, hinzu kommen Poster in den Umkleidekabinen.

McFit hat zudem das Logo von RTL II und "Berlin - Tag & Nacht" lizenziert, um es in den kommenden Monaten für Promotionzwecke zu nutzen. Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II, sagt zur Kooperation: "RTL II und McFit haben viele Gemeinsamkeiten, daher haben wir uns bewusst für eine strategische Marketing-Kooperation entschieden. Zunächst konzentrieren wir uns dabei auf 'Berlin – Tag & Nacht' – das Format ist jung und steht für Nähe, Spaß und Gemeinschaft, genau wie McFit." Man habe auch das gleiche Ziel: Die Akzeptanz der Marken bei den jungen Zielgruppe zu erhöhen.

