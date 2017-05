Rechte-Spekulationen: Europa League bald bei RTL?

© Uefa

Seit zwei Jahren ist die Europa League im Free-TV bei Sport1 beheimatet, doch nach "kicker"-Informationen ist der Sender bei den Übertragungen ab 2018 raus. Demnach soll sich RTL die Rechte gesichert haben. Der Sender hält sich bedeckt.



15.05.2017 - 13:57 Uhr von Alexander Krei 15.05.2017 - 13:57 Uhr

Seit Wochen wird über die künftige TV-Heimat der Champions League spekuliert - hartnäckig hält sich mittlerweile das Gerücht, wonach die Rechte an Sky und DAZN gehen werden, sodass die Fuball-Königsklasse aus dem Free-TV verschwinden würde. Allerdings könnte freilich auch der inzwischen frei-empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News HD zum Einsatz kommen.

Eine offizielle Bestätigung der Spekulationen, die jetzt auch noch einmal vom "kicker" aufgegriffen wurden, steht jedoch noch aus - und auch im Falle der Europa League wurde bislang noch keine Entscheidung verkündet. Wie der "kicker" erfahren haben will, werden die Spiele der Europa League ab 2018 allerdings neben Sky voraussichtlich bei RTL zu sehen. Der Kölner Sender würde Sport1 damit nach nur drei Jahren als Rechteinhaber im Free-TV ablösen.

Bei RTL will man davon aber noch nichts wissen. "Wir kommentieren keine Spekulationen", sagte RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer am Montag auf DWDL.de-Nachfrage. Unstrittig ist, dass man sich in Köln in der jüngeren Vergangenheit verstärkt um Fußball-Rechte bemüht hat. So erwarb RTL bereits die Rechte an den WM- und EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und ab der kommenden Saison wird RTL Nitro montags mit einer Bundesliga-Show an den Start gehen.

Aus Quotensicht ist die Europa League durchaus attraktiv - zumindest sofern attraktive deutsche Vereine spielen. Als Mönchengladbach und Schalke kürzlich aufeinandertrafen, verzeichnete Sport1 mehr als drei Millionen Zuschauer und lag damit vor vielen vermeintlich größeren Sendern. Das Halbfinale ohne deutsche Beteiligung hatte dagegen zuletzt nur rund 800.000 Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

