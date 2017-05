CL-Spekulationen: ZDF dementiert "Bild"-Bericht

© ZDF/Marianne Mueller

Die Entscheidung, wo die Champions League künftig zu sehen sein wird, dürfte wohl bald fallen. Das ZDF hat nun aber erst einmal einen Bericht der "Bild" dementiert, laut dem man schon aus den Verhandlungen ausgestiegen sei.



16.05.2017 - 11:36 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 11:36 Uhr

Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, wo in Zukunft die Champions League zu sehen sein wird. In den vergangenen Tagen haben sich die Gerüchte verdichtet, dass die Fußball-Königsklasse demnächst nur noch im Pay-TV zu sehen sein wird. Sky und DAZN sollen sich die Rechte teilen - bestätigt ist das freilich noch nicht. Am Montag haben auch der "Kicker" und die "Bild" groß über dieses Szenario berichtet. Die Boulevardzeitung berichtete zudem, das ZDF sei inzwischen aus den Verhandlungen ausgestiegen. Viele andere Medien übernahmen das und verwiesen in ihren Artikeln auf die Originalquelle.

Die "Bild" nennt sogar konkrete Zahlen: Angeblich zahlen Sky und DAZN 600 Millionen Euro für drei Spielzeiten, das ZDF stieg demnach bei 70 Millionen aus. Das wird nun allerdings vom Sender zurückgewiesen. In einer Stellungnahme lässt Sprecher Alexander Stock wissen: "Es trifft nicht zu, dass das ZDF in der 'vergangenen Woche ausgestiegen' sei." Man habe Anfang April ein Angebot bei der UEFA abgegeben und das habe weiterhin Bestand.

Das ZDF dementiert auch die Höhe der von "Bild" genannten Zahlen, nennt aber freilich nicht die korrekten. Die "Bild" suggeriert in ihrem Bericht zudem, dass man die Info von ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann persönlich habe. Auch das sei nicht richtig, sagt ZDF-Sprecher Stock. Dennoch sieht es derzeit danach aus, als gingen die Mainzer in den kommenden Jahren in Sachen CL leer aus. Aber wie gesagt: Die Bekanntgabe der UEFA steht noch aus. Sie dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Teilen