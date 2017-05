ProSieben nennt Termin für "Circus Halligalli"-Finale

© ProSieben / Claudius Pflug

Fans von Joko und Klaas sollten sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen: Am 20. Juni wird ProSieben zum letzten Mal "Circus Halligalli" zeigen. Ende Mai gibt es nochmal eine Live-Ausgabe der Show, die zuletzt einige Quotenprobleme hatte.



16.05.2017 - 11:58 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 11:58 Uhr

Mitte Februar war es, als überraschend die Meldung kam, dass Joko und Klaas ihren "Circus Halligalli" nach der aktuellen Staffel beenden wollen (DWDL.de berichtete). "Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist", erklärte Joko damals. Seither befindet sich die Show auf einer langen Abschiedstour und sorgte mit dem Gosling-Gate zur Goldenen Kamera noch einmal für viele Schlagzeilen. Ansonsten lagen die Quoten zuletzt eher im enttäuschenden Bereich.

Nun hat ProSieben jedenfalls den Termin für die letzte Ausgabe genannt. Am 20. Juni zeigt der Sender das Finale von "Circus Halligalli", es wird die 136. Folge sein. Wie gewohnt startet auch das Finale um 22:10 Uhr im Anschluss an die "Simpsons". Zum Inhalt der letzten Folge gibt es vom Sender derzeit noch keine Angaben. ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "Neun Staffeln 'Circus Halligalli' bedeutet 136 Folgen wahnsinniges Fernsehen wie es nur Joko & Klaas liefern können. Mit der letzten Circus-Vorstellung endet eine Show, die sich ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fernsehens längst gesichert hat. Und der Wahnsinn wird nicht enden: ProSieben, Joko & Klaas werden auch die nächsten Jahre gemeinsam Geschichte schreiben."

Er freue sich auf neue Folgen von der "Besten Show der Welt" und "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt", sagt Rosemann. Letztere pausierte im vergangenen Jahr, aber schon damals hieß es vom Sender, dass die Show 2017 zurückkehren soll. Bis zum Finale von "Circus Halligalli" zeigt ProSieben am Dienstagabend noch zwei Ausgaben von "Das Duell um die Geld" (16. Mai und 13. Juni). Am 30. Mai gibt es anlässlich des Red Nose Day zudem eine Live-Ausgabe von "Circus Halligalli" zu sehen (DWDL.de berichtete).

