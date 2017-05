"Spektakulär": Möllers RTL-Show wandert in den Vorabend

© RTL/Markus Nass

Die von Annett Möller moderierte RTL-Show "Spektakulär – Meine unglaubliche Geschichte" geht Anfang Juli in ihre erste volle Staffel. Anders als bei den ersten beiden Test-Sendungen wird sie dann aber am Sonntagvorabend gezeigt.



16.05.2017 - 13:57 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 13:57 Uhr

Mit 2,68 Millionen Zuschauern und 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist "Spektakulär – Meine unglaubliche Geschichte" im vergangenen Mai ziemlich gut gestartet. Eine zweite Testfolge erreichte im Dezember dann aber schon nur noch 2,43 Millionen Zuschauer und 11,2 Prozent. Dennoch hat RTL nun eine erste volle Staffel angekündigt. Diese wird allerdings nicht, wie die ersten zwei Sendungen, in der Primetime zu sehen sein, sondern am Sonntagvorabend.

Ab dem 2. Juli präsentiert Annett Möller insgesamt vier neue Folgen ihrer Sendung, los geht’s ab 19:05 Uhr. Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: In "Spektakulär" geht es um "schicksalhafte Momente, spektakuläre Ereignisse und unvorhersehbare Wendungen" und ihre Entstehungsgeschichte. Dabei beginnen die Geschichten stets mit dem Höhepunkt: In Form eines Countdowns werden die Hintergründe der Ereignisse und Bilder beleuchtet.

Teilen