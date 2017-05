Zarrellas Kochshow geht Ende Juni in zweite Runde

© RTL II

Im Dezember hat RTL II erstmals "Promis am Herd" gezeigt, die Quoten waren zum Auftakt sehr überschaubar. Im Sommer wird es mit einer zweiten Folge weitergehen, diese wird erneut am Donnerstag zur besten Sendezeit gezeigt.



16.05.2017 - 16:06 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 16:06 Uhr

Nein, die Kochshow neu erfunden hat RTL II mit "Promis am Herd - Wer kocht besser?" Ende des letzten Jahres ganz sicher nicht. Vielmehr erinnerte das Format an eine aufgepeppte Version von "Grill den Henssler" - auch wenn bei einem Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe festgehalten werden muss, dass das Original deutlich erfolgreicher unterwegs ist. Doch als RTL II das Format angekündigt hat, legte man sich gleich auf drei Folgen fest. Die zweite wird nun in wenigen Wochen zu sehen sein.

Erneut zeigt der Sender "Promis am Herd" am Donnerstag: Die neue Folge wird am 29. Juni zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Mit einer geplanten Brutto-Sendezeit von dreieinhalb Stunden überflügelt das Format sogar "Grill den Henssler". Moderiert wird "Promis am Herd" wie gehabt von Giovanni Zarrella. Als Kandidaten der zweiten Folge der RedSeven-Produktion hat RTL II Ross Antony, Manuel Cortez, Tanja Szewczenko, Sila Sahin, Mauro Corradino und Anastasia Zampounidis angekündigt. Unterstützt werden die Promis durch die Profi-Köche Kolja Kleeberg.

Mehr zum Thema "Promis am Herd": Aufgewärmt, aber nicht versalzen

Teilen