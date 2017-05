"The New Pope": Sky und HBO kooperieren erneut

Nach "The Young Pope" kooperieren Sky und HBO auch beim nächsten Serien-Projekt von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino: "The New Pope" heißt das und soll Ende des kommenden Jahres produziert werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen.

Seit Oktober 2016 ist bei Sky zu sehen, wie Jude Law in "The Young Pope" (Foto) den Papst mimt. Die internationale Ko-Produktion sorgte für viel Aufsehen, weil sie aufwändig und hochwertig produziert wurde. Nun haben Sky und HBO angekündigt, auch beim nächsten Serienprojekt zu kooperieren. Filmregisseur Paolo Sorrentino hat dabei offenbar noch nicht genug vom Thema "Papst" und so heißt das neueste Projekt des Oscar-Gewinners "The New Pope".

Derzeit läuft das Schauspieler-Casting - wer in der neuen Serie die Hauptrolle einnehmen wird, steht also noch nicht fest. Ende des kommenden Jahres soll "The New Pope" in die Produktion gehen. Bis es die Serie ins Fernsehen schafft, dürfte also noch viel Zeit vergehen. Mit einem Start vor 2019 ist eher nicht zu rechnen. Gedreht werden soll erneut in Italien.

Sorrentino fungiert, wie schon bei "The Young Pope", als Showrunner und Regisseur. Gemeinsam mit Umberto Contarello schreibt er das Drehbuch. "The New Pope" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sky und HBO, produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside sowie koproduziert von Mediapro. FreemantleMedia übernimmt den internationalen Lizenzvertrieb für die Serie.