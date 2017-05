RTL-Sender ab sofort in Vodafones GigaTV-App verfügbar

© MG RTL

Vodafone und die Mediengruppe RTL haben ihre bestehende Kooperation ausgebaut: Alle großen Sender der Gruppe sind nun auch über die GigaTV-App verfügbar. Darüber hinaus sind nun auch die HD-Ableger von Geo Television und RTL Living im Kabelnetz zu sehen.



17.05.2017 - 12:36 Uhr von Timo Niemeier

Die Livestreams von RTL, Vox, n-tv, RTL Nitro, RTLplus, Super RTL, ToggoPlus und RTL II sind ab sofort über die GigaTV-Plattform von Vodafone Deutschland zu empfangen. Das gaben beide Unternehmen nun bekannt. Die linearen Sender sind damit via GigaTV-App auf Smartphones und Tablets zu sehen - auch in HD. Künftig sollen auch die Mediatheken-Angebote der Mediengruppe RTL mobil ebenfalls in HD-Qualität zur Verfügung stehen.

Zudem haben sich die Unternehmen auf eine Einspeisung der Sender Geo Television HD und RTL Living HD in das Kabelnetz von Vodafone geeinigt. Geo Television wird dabei im Paket HD Premium verbreitet, das monatlich mit 9,99 Euro zu Buche schlägt. RTL Living gibt's im Paket HD Premium Plus für 6,99 Euro. Beide Sender sind ebenfalls ab sofort über die GigaTV-App verfügbar.

"Wir freuen uns, unseren Kunden als erster Netzbetreiber in Deutschland die komplette TV-Vielfalt der Mediengruppe RTL über unsere GigaTV-App anbieten zu können", sagt Manuel Cubero, Chief Commercial Officer Vodafone Deutschland. "RTL ist für uns über die Jahre zu einem zentralen Partner geworden, mit dem wir gemeinsam den konvergenten Markt für das Überall-TV weiterentwickeln – zuhause und unterwegs auf allen Endgeräten."

Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, ergänzt: "Die Einigung mit Vodafone folgt unserer Strategie, nach der wir unsere Free TV- und Pay-TV-Angebote den Zuschauern linear und non-linear über alle Endgeräte zugänglich machen möchten. Besonders freut uns, dass unsere Sender mit der GigaTV-App jetzt sowohl zuhause als auch unterwegs mobil nutzbar sind – und das auch in brillanter HD-Qualität. Für unsere Werbekunden bietet der Vertrag zudem die Möglichkeit der individuellen Werbeausspielung auch auf mobile Endgeräte."

