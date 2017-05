Engelke schon wieder Kandidatin bei Promi-"WWM"

© RTL/Stefan Gregorowius

In der kommenden Woche zeigt RTL erneut eine Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Mit dabei ist dann auch Anke Engelke, die nun schon zum sechsten Mal antritt. Aber es gibt auch Kandidaten, die zum ersten Mal teilnehmen.



18.05.2017 - 12:33 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2017 - 12:33 Uhr

Am Montag präsentiert Günther Jauch nun schon zum 34. Mal eine Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Zuletzt gingen auch die Quoten dieser Specials deutlich zurück: Erst im November holte eine Promi-Ausgabe der Quizshow mit 4,78 Millionen Zuschauern die niedrigste Reichweite der Geschichte. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damals aber immerhin noch bei 16,6 Prozent. Für solche Werte sind die regulären Ausgaben inzwischen nicht mehr gut, daher versucht es RTL inzwischen ja immer öfters mit Sonderausgaben.

Für das Special am Montag haben sich nun jedenfalls vier Prominente angekündigt. Allen voran Anke Engelke, für die es bereits der sechste Auftritt in der Quizshow sein wird. Bislang hat sie noch nie die Million gewonnen, insgesamt erspielte sie aber schon 1,75 Millionen Euro für den guten Zweck. Doch es gibt auch neue Gesichter: Elton tritt zum ersten Mal bei Günther Jauch an. Wolfgang Bosbach kommt auch, er war im Mai 2014 schon einmal Kandidat und rief Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die sein Telefonjoker war.

Letzter in der Runde ist Philosoph und Moderator Richard David Precht, der eine etwas kuriose Beziehung zu "Wer wird Millionär?" hat. 2003 war er schon einmal in der Auswahlrunde der Show, allerdings als regulärer Kandidat und nicht als Promi. Gegen seine Mitquizzer schaffte er es aber nicht in die Mitte zu Jauch.

