ProSieben startet im Juni gleich zwei neue Sitcoms

Mit gleich zwei neuen US-Sitcoms will ProSieben in den Sommer starten. Während der Sender "The Mick" auf Anhieb in der Primetime ausprobiert, muss Matt LeBlanc als "Man with a Plan" mit einem Sendeplatz am Nachmittag Vorlieb nehmen.



19.05.2017 - 15:01 Uhr von Alexander Krei 19.05.2017 - 15:01 Uhr

Der große Sitcom-Hype hat sich zwar erst mal gelegt, doch im Juni wird ProSieben innerhalb weniger Tage gleich zwei neue US-Comedyserien ins Programm nehmen. Mit "The Mick" schafft es eine von ihnen sogar auf Anhieb in die Primetime: Vom 27. Juni an setzt ProSieben jeweils dienstags um 21:45 Uhr auf "The Mick". Der Sender spricht vollmundig schon mal von der "wohl schrägsten Comedyserie auf ProSieben seit 'Jerks'".

Im Zentrum steht MacKenzie "Mickie" Murphy (Katlin Olson), die als Babysitterin ein wahrer Albtraum ist, weil sie unreif ist, gerne trinkt und regelmäßig mit der Polizei in Konflikt gerät. Weil ihre Schwester Poodle und deren Mann wegen Steuerhinterziehung festgenommen werden und sie dringend Geld benötigt, passt "Mickie" auf Poodles verzogene Kinder auf. Mit Hilfe der gutgläubigen Haushälterin Alba (Carla Jimenez) versucht sie, den Gören Manieren beizubringen, obwohl sie davon selbst keine Ahnung hat.

Im Falle eines Erfolgs kann man sich in Unterföhring schon mal auf Nachschub einstellen, denn der US-Sender Fox hat "The Mick" kürzlich bereits um eine zweite Staffel verlängert. Auch die Sitcom "Man with a Plan" wurde bereits verlängert - hier entschied sich ProSieben allerdings zunächst für eine Ausstrahlung in der Daytime. Zu sehen gibt es die ersten 22 Folgen ab dem 17. Juni jeweils samstags ab 16:10 Uhr in Doppelfolgen. In der Hauptrolle ist Matt LeBlanc zu sehen.



LeBlanc verkörpert in der Serie den dreifachen Vater Adam. Als seine Frau Andi nach der Elternzeit wieder anfängt zu arbeiten, erkennt er, dass Haushalt und vor allem Kindererziehung doch deutlich anstrengender sind als er erwartet hätte. Mit Ach und Krach versucht er, den Alltag als Hausmann irgendwie zu meistern.

