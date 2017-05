ZDF hält an Naidoo-Produktionsfirma fest

© ZDF

Das ZDF plant eine Show zu Ehren von Nena. Diese soll von einer Produktionsfirma verantwortet werden, an der auch Xavier Naidoo beteiligt ist. Sender und Moderator Thomas Gottschalk sehen darin kein Problem.



19.05.2017 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2017 - 15:42 Uhr

Nach seinem umstrittenen Song "Marionetten" hat Xavier Naidoo viel Kritik aushalten müssen. Und während die ARD-Radiowellen auf Abstand zum Künstler gingen, kündigte Sky an, an dessen Show "Xaviers Wunschkonzert" festhalten zu wollen. Ähnliches nun vom ZDF: Eine geplante Show zu Ehren Nenas soll wie geplant stattfinden. Produktionsfirma ist die Herr!Media, zu deren Gesellschaftern auch Naidoos Firma Söhne Mannheims GmbH gehört. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe.

Beim Sender sieht man in der Konstellation kein Problem. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin erklärt das ZDF, Herr!Media sei "auf Musikproduktionen und Musikdokumentationen spezialisiert". Thomas Gottschalk, der die Nena-Show übrigens moderieren wird, kann ebenfalls nichts Verwerfliches erkennen: "Nena und Naidoo sind für mich zwei Paar völlig verschiedene Stiefel", sagt er gegenüber dem "Spiegel".

