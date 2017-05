Überraschung: ZDF setzt "Eichwald, MdB" doch noch fort

© ZDF/Daniela Incoronato

Zwei Jahre nach der ersten Staffel von "Eichwald, MdB" geht es für die Serie doch noch weiter: Derzeit entstehen sechs neue Folgen. Diese werden im kommenden Jahr aber nicht mehr bei ZDFneo zu sehen sein, sondern im Hauptprogramm.



21.05.2017 - 10:00 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2017 - 10:00 Uhr

Zuletzt hat ZDFneo eher mit Dramaserien als mit Sitcoms auf sich aufmerksam gemacht, auch um die 2015 gezeigte Serie "Eichwald, MdB" wurde es schnell ruhig. Nach DWDL.de-Informationen wird das Format nach langer Pause nun aber doch noch eine Fortsetzung erhalten. Derzeit entstehen die Bücher für sechs neue Folgen, die, wie schon in der ersten Staffel, jeweils rund 30 Minuten lang sein werden. Der erste Durchlauf umfasste noch vier Folgen. Im kommenden Jahr sollen die Dreharbeiten starten, einen Sendetermin gibt es aufgrund des frühen Stadiums aber noch nicht.

Dafür steht schon fest, dass die zweite Staffel von "Eichwald, MdB" nicht bei ZDFneo laufen wird, sondern im Hauptprogramm. Das ZDF bestätigt auf Anfrage die Pläne. Die Besetzung vor und hinter der Kamera soll weitestgehend gleich bleiben: So wird Bernhard Schütz erneut den Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Eichwald spielen, im Büro wird er unterstützt von seinen Mitarbeitern Berndt Engemann (Rainer Reiners), Sebastian Grube (Leon Ullrich) und Julia Schleicher (Lucie Heinze). Maren Kroymann spielt erneut die Fraktionsvorsitzenden Birgit Hanke. Eichwalds Konkurrent Uwe Bornsen wird von Robert Schupp verkörpert.

Auch hinter der Kamera arbeiten dieselben Köpfe: Als Autor und Showrunner fungiert Stefan Stuckmann, die Produktionsfirma ist erneut die Kundschafter Filmproduktion. "Wir versuchen das wiederherzustellen, was wir schon in der ersten Staffel geschaffen haben", sagt Produzent Dirk Engelhardt im Gespräch mit DWDL.de. Weil nun aber das ZDF, und nicht mehr ZDFneo, verantwortlich ist, wechseln auf Senderseite die Zuständigkeiten: Daniel Blum ist verantwortlicher ZDF-Redakteur. Die erste Staffel wurde noch in Zusammenarbeit mit dem kleinen Fernsehspiel realisiert und lief daher auch im Nachtprogramm des ZDF.

"Wir hoffen, dass die neuen Folgen auf einem prominenteren Sendeplatz zu sehen sein werden als bei der ersten Staffel", sagt Engelhardt. Grundsätzlich habe man von Anfang an ein großes Interesse an einer Fortsetzung gehabt, so der Produzent. ZDFneo sagte aber recht schnell ab und das kleine Fernsehspiel konnte alleine keine ganze Staffel stemmen. Und so landete das Projekt irgendwann bei Daniel Blum und Reinhold Elschot, dem Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie.

"Das Thema Politik und die Wahrnehmung von Politikern ist in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren viel größer geworden", sagt Produzent Dirk Engelhardt. Auch deshalb macht für ihn eine Fortsetzung Sinn. Dass die neue Staffel nun erst nach der Bundestagswahl kommt, ist da nur eine Randnotiz. Die vier Folgen der ersten Staffel können übrigens via iTunes gesehen werden. In unregelmäßigen Abständen wird "Eichwald, MdB" auch von ZDFneo wiederholt. Zuletzt war die Serie auch für rund ein Jahr via Netflix zu sehen.

