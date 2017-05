Die Gewinner des Bayerischen Fernsehpreises 2017

© 3sat

Am Freitagabend ist in München der Bayerische Fernsehpreis verliehen worden. Die Öffentlich-Rechtlichen lagen bei den Auszeichnungen weit vorne, doch auch RTL und ProSiebenSat.1 können jeweils eine Auszeichnung für sich verbuchen.



19.05.2017 - 22:05 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2017 - 22:05 Uhr

Die Blauen Panther sind vergeben und das Ergebnis ist eindeutig: Acht Auszeichnungen in den Kategorien Information, Unterhaltung, Fernsehfilme/Reihen/Serien, Kultur und Bildung sowie Nachwuchs gingen an die Öffentlich-Rechtlichen. Die Privaten kommen auf zwei Panther. So kann sich ProSiebenSat.1 über eine Auszeichnung für "The Voice" freuen: Executive Producer Matthias Kowalsky erhielt eine Trophäe. Die Begründung der Jury: In der Show würden Kandidaten nicht "am Nasenring durch die Manege" geführt und stattdessen ernst genommen - ein Seitenhieb auf die Kollegen aus Köln.





RTL erhielt in der Kategorie Fernsehfilme/Reihen/Serien eine Auszeichnung für seinen Dreiteiler "Winnetou". Konkret wurde Christian Becker als Produzent ausgezeichnet. Die Jury attestiert Becker "Mut, Unerschrockenheit und eine fast kindliche Freude am Beruf des Produzenten". Zudem wurden in dieser Kategorie Christian Schwochow als Regisseur des Fernsehfilms "Die Täter – Heute ist nicht alle Tage" (Teil 1) der ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" und Daniela Knapp als Kamerafrau des Fernsehfilms "Katharina Luther" (ARD) ausgezeichnet. Außerdem wurden Martin Eigler, Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser als Autoren der ZDF-Fernsehserie "Morgen hör ich auf" geehrt - in der Serie spielte Bastian Pastewka einen in Finanznot geratenen Familienvater - "Breaking Bad" lässt grüßen.

Einer von zwei Siegern im Informationsbereich ist der Youtuber Dner, der für das ZDF in die USA reiste und vom dortigen Präsidentschaftswahlkampf berichtete. "Erfrischend offen und voller Neugierde stürzt er sich in das amerikanische Leben und findet für jeden seiner Interview-Partner einen eigenen persönlichen Zugang. Bestechend sind vor allem die Teamfähigkeit und die positive Grundhaltung, mit der dieser junge Presenter seine Arbeit ausübt, seine kommunikativen Fähigkeiten und sein Integrationstalent, unterschiedlichsten Menschen aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zu begegnen", lobt die Jury.

Als beste Darstellerin wurde Sonja Gerhardt für ihr Schauspiel in "Jack the Ripper" (Sat.1) und in "Ku'damm 56" (ZDF) geehrt. Als bester Darsteller erhielt Devid Striesow für seine Rollen in "Das weiße Kaninchen" und "Katharina Luther" (ARD) einen Blauen Panther. Der Nachwuchsförderpreis ging an Katrin Nemec ("Vom Lieben und Sterben", ARD/BR). Den Ehrenpreis erhielt in diesem Jahr der Kabarettist und Schauspieler Gerhard Polt.

