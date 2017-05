Neue Show: ZDF lässt Raritäten in Schlössern schätzen

© ZDF/H.-J. Nitschmann, N. van Ormondt

In Mainz bekommt man nicht genug von kuriosen Raritäten und hat für den Sonntagnachmittag mit "Gut geschätzt gewinnt" eine neue Spielshow angekündigt, in der Kandidatenpaare in Schlössern skurrile Raritäten schätzen sollen.



20.05.2017 - 11:42 Uhr von Marcel Pohlig 20.05.2017 - 11:42 Uhr

Der große Erfolg von "Bares für Rares" hat das ZDF auf den Geschmack gebracht, auch andere Shows rund um Trödel und Raritäten zu starten. Derzeit läuft sonntags etwa bereits die zweite Staffel von "kaputt und ... zugenäht", die sich aus Quotensicht aber auch im Anschluss an den "Fernsehgarten" noch schwer tut. Entmutigen lassen sich die Mainzer davon aber nicht und haben nun bereits die nächste Show rund um Raritäten für den Sonntagnachmittag, an dem einst auch "Bares für Rares" startete, angekündigt.

Ähnlich wie zuletzt bei "Clever abgestaubt" auf ZDFneo, werden in der neuen Sendung "Gut geschätzt gewinnt" die Raritäten in eine kleine Spielshow übertragen. Drei Kandidatenpaare müssen in vier Raterunden ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis stellen. Die entscheidende Frage dabei: Wer kann den Wert der skurrilen Raritäten am besten schätzen?

Gedreht wird "Gut geschätzt gewinnt" in verschiedenen Schlössern, die auch in die Show eingebunden werden. In den vier Runden spielen sich die Kandidaten nämlich durch verschiedene Säle und auch den Schlossgarten. Im Schloss müssen sie sich unter anderem auf eine Schnitzeljagd nach einem gesuchten Objekt begeben. Am Ende einer jeden Runde geht es in die Schatzkammer, in der sie sich ein Objekt für ihre Sammlung aussuchen. Wer nach den vier Runden die meisten wertvollen Raritäten gesammelt hat, darf sich über den Sieg und Bares für Rares freuen: Das ZDF verspricht ein Preisgeld von 1.000 Euro.

Geplant sind zunächst fünf Folgen, die auf Schloss Bodelschwingh bei Dortmund und Schloss Bürresheim bei Mayen produziert werden und ab dem 9. Juli im Anschluss an den "Fernsehgarten" um 13:45 Uhr im ZDF laufen. Moderiert wird "Gut geschätzt gewinnt" von Bastiaan Ragas, den viele wohl vor allem noch als Sänger der niederländischen Band "Caught in the Act" kennen dürften.

