Atze Schröder bekommt neue Comedyshow bei RTL

© RTL

RTL wagt sich an eine deutsche Version der britischen Comedy-Talkshow "Taskmaster", für die Prominente diverse Spielchen absolvieren und im Anschluss im Studio besprechen müssen. Die Rolle des "Taskmasters" übernimmt Atze Schröder.



25.05.2017 - 10:47 Uhr von Marcel Pohlig 25.05.2017 - 10:47 Uhr

Bereits seit bald zwei Jahren lädt Greg Davies beim vergleichsweise kleinen Sender Dave in Großbritannien diverse Comedians in die Sendung "Taskmaster". Für diese müssen die Comedians im Vorfeld diverse, meist eher absurde Aufgaben absolvieren. Diese werden dann eingespielt – und weil sich die Comedians bei der Absolvierung nicht immer geschickt anstellen, von den Comedians unterhaltsam kommentiert. Die Sendung wurde bereits in mehrere Länder verkauft und nun wagt sich auch RTL an eine Adaption der Sendung.

Im Juni lässt der Sender in Düsseldorf zunächst zwei Ausgaben der Sendung aufzeichnen. In die Rolle des Moderators schlüpft dabei Atze Schröder, der zuletzt bei RTL wieder etwas weniger zu tun bekam. Als "Taskmaster" wird er darüber urteilen, wie gut oder schlecht eine Aufgabe gelöst wurde und entsprechende Punkte verteilen. An seiner Seite steht als Assistent Carsten van Ryssen, der einst für "Polylux" im Ersten auf der Straße unterwegs war und heute bei der "heute-show" als Reporter mitwirkt und in "Taskmaster" die Aufgaben überwachen wird.

Zu den Aufgaben des britischen Originals gehört es etwa, ein Pferd zu malen, während man selbst ein Pferd reitet, etwas zu tun, das rückwärts abgespielt beeindruckend aussieht oder Informationen von einem Schweden zu erhalten, der kein Wort Englisch spricht. Pro Sendung treten im britischen Original wie auch in der deutschen Fassung der Show fünf Prominente gegeneinander an. Für die deutsche Fassung wurden zum Start Janine Kunze, Chris Tall, Markus Krebs, Daniele Rizzo und Detlef Steves angekündigt.

Teilen