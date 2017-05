ORF-Tochter will Bezahlangebot auf Satellit ausweiten

© simpliTV

HD Austria bekommt unerwartete Konkurrenz: Die ORF-Tochter ORS möchte das schon beim digitalen Antennenfernsehen erprobte simpliTV auf Satellit ausweiten und Private in HD anbieten. Der ORF soll außerdem bald ohne Smartcard zu sehen sein.



25.05.2017 - 12:34 Uhr von Marcel Pohlig 25.05.2017 - 12:34 Uhr

Wer bei unseren österreichischen Nachbarn die großen Privatsender in hochauflösender Qualität empfangen möchte, ist bislang auf das Angebot von HD Austria angewiesen. Geht es nach der ORS, an der der ORF mit sechzig Prozent beteiligt ist, dann soll dies aber nicht länger so bleiben: Noch in diesem Sommer möchte das Unternehmen ein neues Angebot über den Satelliten Astra starten und dabei auch die Privatsender mit ins Boot holen.

58 Prozent der Österreicher schauen nach Angaben der ORS über Satellit fern, was zum wichtigsten Übertragungsweg für die Österreicher macht. Bislang ist für den Empfang auch der öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme über ORF Digital eine Smartcard notwendig. Noch im Sommer will die ORS nun einen Nachfolger an den Start bringen: Über "ORF Digital Direkt" sind die ORF-Programme dann weiterhin zu sehen – entschlüsselt werden sie aber direkt im Receiver. Eine Smartcard ist damit nicht mehr notwendig.

Diese kartenlose Plattform soll ebenfalls noch im Sommer um "simpliTV Sat" erweitert werden. Unter der Marke simpliTV vertreibt die ORS schon jetzt Fernsehprogramme über das digitale Antennenfernsehen; wie beim deutschen Äquivalent freenet TV sind die öffentlich-rechtlichen ORF-Programme dabei kostenfrei und die privaten Sender nur gegen Gebühr zu sehen. Ähnlich soll das Angebot nun auch über Satellit funktionieren, wo "simpli TV Sat" in Konkurrenz zum etablierten HD Austria treten wird. Mit den neuen Boxen sollen nicht nur die ORF-programme entschlüsselt werden, sondern wenn gewünscht und eine entsprechende Zahlung getätigt wird unter anderem auch die Sender der Mediengruppe RTL sowie ProSiebenSat.1 in HD-Auflösung. Zusätzlich soll "simpliTV Sat" auch Zugriff auf den ORF-Abrufdienst Flimmit und andere hybride Dienste sowie LTE-Internet ermöglichen.

Was das Angebot kosten soll, ist noch nicht bekannt. Naheliegend ist aber, dass man sich am bestehenden simpliTV des Antennenfernsehens orientiert, wo für das kommerzielle Angebot monatlich zehn Euro hingelegt werden müssen. ORF Digital Direkt soll noch bis 2030 parallel zum bisherigen Smartcard-Angebot zur Verfügung stehen; "simpliTV Sat" gibt es allerdings nur für Neukunden des neuen Angebots. Völlig ohne Zusatzkosten wird es bereits im Juni derweil einen neuen Kanal geben: Der Radiosender Hitradio Ö3 sendet seine zusätzlichen Textinformationen als Fernsehbild dann auch in HD.

