Sat.1 bestätigt: Bald werden Senioren verkuppelt

© Vier

Nun ist es offiziell: Sat.1 arbeitet an einer deutschen Adaption der belgischen Datingshow "Hotel Römantiek". Das Besondere daran sind die Protagonisten: Sie sind im Seniorenalter. DWDL.de hatte schon Anfang April über entsprechende Pläne berichtet



29.05.2017 - 14:17 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2017 - 14:17 Uhr

"Hotel Römantiek" gehörte bei der diesjährigen MIPTV im Frühjahr in Cannes zu den Formaten, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich zogen. Schon damals berichtete DWDL.de, dass auch Sat.1 hierzulande Interesse an einer Adaption bekundet hat, nun ist es auch offiziell: Das Format kommt nach Deutschland, Sat.1 hat mit dem Casting der Singles begonnen, die sich unter herzklopfen@sat1.de bewerben können.

Voraussetzung, um an der Sendung teilnehmen zu können, ist ein Alter von mindestens 60 Jahren - und die vorhandene Hoffnung, im fortgeschrittenen Alter nochmal die große Liebe finden zu können. Denn in "Hotel Römantiek machen sich die Senioren in Begleitung von jungen, prominenten Reiseleitern auf den Weg in die Schweizer Berge, wo sie gemeinsam Aufgaben meistern sollen und sich beim Candle-Light-Dinner näher kennen lernen können. Gedreht werden soll ab Spätsommer in einem Hotel in der Schweiz.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Liebe ist keine Frage des Alters. Die berührenden aber auch humorvollen Geschichten, die in der belgischen Version von ,Hotel Römantiek‘ erzählt werden, haben die Besucher auf der MIP verzaubert und mit einer neuen, frischen Erzählform wunderbar unterhalten. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit Sat.1 eine deutsche Staffel umsetzen."

Produziert wird "Hotel Römantiek" - so zumindest der Originaltitel, der sich aus dem niederländischen Wort "reumantiek" ableitet, das übersetzt "Rheuma" bedeutet - von SEO Entertainment, Lizenzgeber ist The New Flamish Primitives. In Belgien war die erste Staffel ein voller Erfolg für den Sender, in der Zielgruppe der 18- bis 54-Jährigen lag der Marktanteil im Schnitt bei 20,9 Prozent.

Mehr zum Thema Sat.1 will Senioren in den Schweizer Bergen verkuppeln

Teilen