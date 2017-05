Livingston probiert es noch einmal mit einem Crime-Titel

© Livingston Media

Zweimal hat Gruner + Jahr eine Einstweilige Verfügung gegen den kleinen Hamburger Verlag Livingston Media erwirkt, der daraufhin sein Magazin "National Crime" nicht weiter verbreiten durfte. Nun nimmt das Unternehmen erneut Anlauf.



29.05.2017

Livingston Media probiert sich erneut an einem Crime-Heft und bringt unter dem Titel "Das Kriminalmagazin" am 2. Juni ein entsprechendes Magazin in den Handel. Das hat der Verlag gegenüber "DNV Online" bestätigt. Demnach erscheint das Heft in einer Auflage von 80.000 Exemplaren und soll fünf Euro kosten. Geplant ist ein vierteljährlicher Erscheinungsrhythmus.

Es ist der mittlerweile dritte Versuch von Livingston, sich mit einem eigenen Crime-Magazin am Markt zu etablieren. Im November erwirkte Gruner + Jahr eine Einstweilige Verfügung (EV) gegen das damals im Markt befindliche "National Crime". Wenige Monate später brachte Livingston den Titel überarbeitet in den Handel, doch auch das wurde per EV verboten.

Jetzt soll sich "Das Kriminalmagazin" aber stärker als bislang von "Stern Crime" unterscheiden, das versichert zumindest Redaktions- und Geschäftsleiter Matthias Müller-Michaelis gegenüber "DNV Online". Inhaltlich werde man am Konzept festhalten. "Das Kriminalmagazin" fokussiert sich auf abgeschlossene Kriminalfälle aus dem deutschsprachigen Raum.

