Auch in diesem Jahr hat die zeitversetzt gesendete Übertragung des Deutschen Filmpreises nur schlechte Quoten eingefahren. Ab 22:25 Uhr schauten im Ersten gerade einmal 0,57 Millionen Menschen zu – das führte zu schlechten 4,3 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen mussten sogar miserable 3,2 Prozent hingenommen werden. Im Vorjahr, damals vom ZDF gezeigt, hatte die Gala bei den Jüngeren immerhin noch mehr fast acht Prozent eingefahren, insgesamt wurden fast sechs Prozent erreicht. Damals lag die Reichweite mit etwa 400.000 Zusehenden niedriger, die Ausstrahlung begann allerdings auch erst gegen halb zwölf Uhr abends. So oder so: Das Interesse an der linearen Ausstrahlung ist überschaubar, nicht bekannt ist, wie viele Personen sich den Livestream angeschaut haben. Live übertragen wurde das Event nämlich in der Mediathek.

Viel erfolgreicher war Das Erste zur besten Sendezeit. "Praxis mit Meerblick" punktete einmal mehr insbesondere beim jungen Publikum. Die vierte Episode dieses Frühjahrs sorgte hier für tolle 9,7 Prozent Marktanteil. In etwa auf diesem Level bewegt sich auch der Staffelschnitt – somit war "Praxis mit Meerblick" in diesem Frühjahr deutlich erfolgreicher unterwegs als Das Erste für gewöhnlich am Freitagabend um 20:15 Uhr.



Für den Tagessieg reichte es dennoch nicht: Dieser ging an den ZDF-Krimi "Der Alte", gefolgt von "Letzte Spur Berlin". 5,54 und 4,62 Millionen Personen schalteten die Serien im Schnitt ein. Somit glänzte das Zweite mit 21,8 und 18,5 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden rund achteinhalb und zirka sieben Prozent Marktanteil erzielt – ebenfalls gute Werte. Im weiteren Verlauf des Abends brachte die "heute show" dem ZDF noch 19,2 Prozent im Gesamtmarkt ein. Für die Sendung mit Oliver Welke war es die höchste Quote seit Mitte Februar.

Mit einem Tagesmarktanteil von 15,2 Prozent wurde das ZDF am Freitag entsprechend auch Spitzenreiter – vor RTL mit 11,7 und dem Ersten mit 9,9 Prozent. Danach folgte mit Blick auf die Zuschauenden ab drei Jahren übrigens lange nichts. Position vier sicherte sich Sat.1 – mit 4,4 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;