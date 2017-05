Zum Spendenmarathon: Nitro veranstaltet Kettcar-WM

© RTL Nitro

Das deutsche Fernsehen ist bald um ein kurioses Promi-Sportevent reicher: RTL Nitro veranstaltet im November eine "Promi Kettcar-WM". Das Event findet im Rahmen des alljährlichen Spendenmarathons statt.



31.05.2017 - 16:40 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 16:40 Uhr

Promis auf Skiern, in Hallenbädern beim Turmspringen, in Stock-Cars und natürlich in einem Wok. Die Liste kurioser Sportevents lässt sich noch ewig so weiterführen, meist liefen diese etwas anderen Wettkämpfe bei ProSieben. Stefan Raab war es, der viele der Sendungen aus dem Boden stampfte. Im November kommt ein weiteres Sportevent dazu, dann allerdings bei RTL Nitro. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, werde man eine "Promi Kettcar-WM" austragen.

Die Übertragung findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt, der in diesem Jahr am 23. November sein wird. Die "Promi Kettcar-WM" geht einen Tag vorher über die Bühne. Ein paar Namen stehen auch schon fest: So wird die Sendung präsentiert von Laura Wontorra und Nils Bomhoff. Wontorra wechselte ja zuletzt von Sport1 zu RTL, bei Nitro soll sie künftig die neue Bundesliga-Show präsentieren. Bomhoff moderierte zuletzt beim Sender das "Autoquartett". Die Promis treten auf einem Parcours auf einer Fläche im Gebäude der RTL-Sendezentrale in Köln-Deutz gegeneinander an.

Für die Show hat die Firma Kettler spezielle Kettcars für Erwachsene entwickelt. In eins dieser Kettcars steigt einen Tag später dann auch Joey Kelly, der dann einen Weltrekordversuch unternehmen wird. So will er innerhalb von 24 Stunden die weiteste Kettcar-Distanz zurücklegen. Neben ihm starten auch Firmen-Teams, bei denen sich die Teilnehmer aber abwechseln können.

