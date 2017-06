7Sports und Sportdeutschland starten neue Video-App

© ProSiebenSat.1/Sportdeutschland.TV

Wenn es nach dem Willen von 7Sports und Sportdeutschland.TV geht, sollen Amateur-Sportler ihre Spiele künftig selbst aufzeichnen und dann auch gleich hochladen. Um den Sportlern das zu erleichtern, wurde dafür nun eine App veröffentlicht.



01.06.2017 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 09:30 Uhr

Auf den Namen YouSport hört die neue App von 7Sports und Sportdeutschland.TV, mit der man ab sofort kostenlos Highlightclips von Jugend- und Amateurspielen produzieren und online publizieren kann. Die selbst erstellten Videos kann man dann via Social Media teilen, sie stehen aber auch auf Sportdeutschland.TV sowie auf den Webseiten einiger Sportverbände zum Abruf bereit. Die besten Highlight-Videos werden zudem auf ran.de präsentiert.

7Sports, das zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört, und Sportdeutschland.TV von der DOSB New Media GmbH zielen mit dem Angebot auf solche Sportarten oder Ligen ab, die nicht ganz so beliebt sind und bei denen es nicht lohnt, ein eigenes TV-Team zu schicken. Am Spielfeldrand stehen statt professionellen Kameraleuten dann Vereinsmitglieder, Fans oder Mütter und halten die Spiele mit dem Smartphone fest. Sobald etwas passiert, reicht ein Klick auf den Highlight-Button im Smartphone-Display. Dann wird die entsprechende Spielszene automatisch aus dem Videostream heraus geschnitten und online gestellt.

YouSport kann ab sofort in den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen werden. Für den Upload nötig ist eine Datenverbindung oder funktionierendes WLAN. Sportdeutschland.TV selbst wird die App erstmals auf dem Internationalen Deutschen Turnfest, das ab dem 3. Juni in Berlin stattfindet, einsetzen. Vermarktet werden die Clips über SevenOne Media.

Michael Vesper, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, sagt über das neue digitale Angebot: "YouSport gibt dem Satz ‚Dabei sein ist alles‘ eine ganz neue Bedeutung: Denn nun kann man beim Spiel seines Lieblingsteams die Highlights online miterleben – auch ohne Livestream. Und das in einer Vielzahl von Sportarten. Der olympische Gedanke wird damit noch ein Stück digitaler." 7Sports-Chef Zeljko Karajica ergänzt: "Mit YouSport schaffen wir ein perfektes Spielfeld für Fans und Freunde des Breitensports, um ihre Leidenschaft anderen näher zu bringen und mit ihnen zu teilen. So entsteht eine neue Plattform, die auch Amateur-Ligen die Möglichkeit gibt, sich neben dem Profisport darzustellen und damit eine neue Anhängerschaft zu erschließen."

