A+E Networks übernimmt deutschen Ableger komplett

Veränderungen bei A+E Networks Germany: Der US-Mutterkonzern wird seinen deutschen Ableger zu 100 Prozent übernehmen und übernimmt die Anteile von NBCUniversal International am seit zwölf Jahren existierenden Joint Venture.



01.06.2017 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 01.06.2017 - 10:23 Uhr

Nachdem A+E Networks Germany in den vergangenen zwölf Jahren zusammen mit NBCUniversal International als Joint Venture betrieben wurde, wird das US-Mutterunternehmen seinen deutschen Ableger jetzt zu 100 Prozent übernehmen. A+E Networks Germany betreibt die beiden Pay-TV-Sender History und A&E in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Durch die Akquisition wird A+E Networks Germany zu einem eigenständigen Tochterunternehmen, wie sie A+E Networks bereits in Südostasien, Italien, Japan und ab Herbst auch in Korea betreibt.

"Auf die Erfolge, die wir seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit NBCUniversal International feiern konnten, sind wir ungemein stolz", sagte Sean Cohan, President International & Digital Media bei A+E Networks. "Mit starken Marken wie History und A&E sowie der Unterstützung eines talentierten Teams vor Ort möchten wir darauf aufbauen. Wir werden weiterhin strategisch in lokale Programminhalte sowie neue lineare und digitale Dienste investieren. Auf einem der größten Medienmärkte der Welt wollen wir unsere Publikumszahlen weiter steigern."

Gelingen soll das unter anderem durch einen stärkeren Fokus auf eine lokale Programmgestaltung. Zuletzt hatte A&E hierzulande bereits das True-Crime-Format "Protokolle des Bösen" ausgestrahlte. Aktuell entsteht derzeit an Drehorten wie Jordanien, Israel, Kanada und Kambodscha die dreiteilige Dokumentation "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" zur Bedeutung kulturellen Erbes. Noch bedarf die geplante Übernahme der Anteile allerdings der genehmigungsrechtlichen Zustimmung.

