Nina Bott bittet bei Sat.1 zum "Renovierungsduell"

Sat.1 adaptiert das australische Do-it-Yourself-Format "House Rules" und bringt es als "Renovierungsduell" in diesem Sommer in die Primetime. Vier Paare treten in dem von Nina Bott moderierten Format an, sich gegenseitig ihre Häuser zu renovieren



01.06.2017 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2017 - 11:19 Uhr

Sat.1 lässt in diesem Sommer vier Hobby-Heimwerker-Pärchen in einem ungewöhnlichen Do-it-Yourself-Wettbewerb gegeneinander antreten. Denn statt das eigene Heim aufzumöbeln, geht es hier darum, die Häuser der Konkurrenten zu verschönern. Ein Paar zieht für eine Woche ins Hotel. Während dieser Zeit müssen die anderen drei Paare deren Eigenheim mit kleinem Budget und Laien-Know-How verschönern. Unterstützt werden sie dabei von Bauleiter Frank Richter.

Bewertet werden die Ergebnisse im Anschluss von Malermeister Lutz Rabe und Innenarchitektin Güzin Dogan. Vor allem geht es aber darum, die Eigentümer zu überzeugen. Wer den besten Job macht, gewinnt am Ende 50.000 Euro. Als Moderatorin führt Nina Bott durch die Sendung, die für Vox auch "Prominent" moderiert. Sie sagt: "'House Rules' ist ein total spannendes, neues Prime-Time Format. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich liebe neue Herausforderungen! Außerdem dreht sich bei mir privat auch gerade alles um Hauskauf und Renovierung. Das passt also perfekt."

In Australien läuft das von Seven Productions entwickelte "House Rules" bereits erfolgreich seit vier Staffeln, auch in den Niederlanden gibt es bereits eine Adaption. Hierzulande produziert RedSeven Entertainment die Sendung. Zu sehen sein wird "House Rules - Das Renovierungsduell" voraussichtlich in diesem Sommer.

