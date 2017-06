Von Dner und Julien Bam bis Kebekus und Böhmermann

© EWVA

Die European Web Video Academy hat am Donnerstag zum siebten Mal den Webvideopreis für herausragende Webvideos und Internetstars verliehen. Drei Mal war Julien Bam erfolgreich, zwei Trophäen gingen an Felix von der Laden. Alle Gewinner



Am Donnerstagabend wurde in Düsseldorf der Webvideopreis Deutschland in insgesamt 25 Kategorien geehrt. Gleich drei Mal durfte Julien Bam dabei auf die Bühne und sich einen der Preise abholen. Er setzte sich in den Kategorien "Community", "Interactive" und "Social Influencer Campaign" durch. Doppelt erfolgreich war zudem Felix van der Laden alias Dner, der nicht nur für den besten Vlog, sondern auch als "Person of the Year Male" ausgezeichnet wurde. Bei den Damen setzte sich Carolin Kebekus durch.

Keine Verleihung ohne Jan Böhmermann: Als beste Comedy wurde das vom "Neo Magazin Royale" initiierte Projekt "Every Second Counts" (also die von Satireshows aus aller Welt produzierten Videos "America First - xy Second") ausgezeichnet. Freude herrscht auch beim öffentlich-rechtlichen funk: Die Serie "Wishlist" bekam den Preis in der Kategorie "Best Video of the Year", "Kliemannsland" gewann im Bereich "Lifestyle", die Academy bestimmte "Y-Kollektiv" zudem als Sieger in der Kategorie "Newcomer" für die investigativen Web-Reportagen.

Alle Gewinner im Überblick

1. 360°

WDR

2. ANIMATION

Kurzgesagt – In a Nutshell

3. ARTHOUSE

Sebastian Linda

4. BEAUTY

PUSCH ART

5. BEST VIDEO OF THE YEAR

Wishlist

6. BRAND CAMPAIGN

BVG

7. COMEDY

Neo Magazin Royale – für das Projekt „Every Second Counts”:

8. COMMUNITY

Julien Bam

9. EDUCATION & SCIENCE

TheSimpleClub

10. FOOD

Sally’s Welt

11. GAMING

tinNendo

12. INTERACTIVE

Julien Bam

13. JOURNALISM

Tomatolix

14. LIFESTYLE

Kliemannsland

15. LIVESTREAM

marmeladenoma

16. MUSIC

Rezo / theclavinover

17. NEWCOMER

Y-Kollektiv – für den Kanal: Y-Kollektiv

(Gewinner in dieser Kategorie wurde ausschließlich von der Webvideopreis-Academy bestimmt)

18. OPINION

Melina Sophie

19. ORIGINAL SONG

Die Lochis – „Lieblingslied“

20. PERSON OF THE YEAR FEMALE

Carolin Kebekus

21. PERSON OF THE YEAR MALE

Felix von der Laden

22. SOCIAL CAMPAIGN

Bereits im Vorfeld ausgezeichnet wurden die Projekte “Friendly Fire 2”, “Loot für die Welt 3” und “#SaveSelous”

23. SOCIAL INFLUENCER CAMPAIGN

Julien Bam

24. SPORTS

Kampfkunst Lifestyle

25. VLOG

Felix von der Laden

