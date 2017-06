ARD-Sender übertragen Benefizkonzert aus Manchester

© RBB

Das von Sängerin Ariana Grande initiierte Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Terroranschlags im Anschluss an ihr Manchester-Konzert von vor zwei Wochen, wird auch in Deutschland zu sehen und hören sein. Mehrere ARD-Anstalten wollten das Konzert live senden.



03.06.2017 - 10:33 Uhr von Marcel Pohlig 03.06.2017 - 10:33 Uhr

Wenn am Pfingstsonntag in Manchester etliche Künstler zusammenkommen, um den Opfern des Selbstmordanschlags vor gut zwei Wochen zu gedenken, dann werden auch deutsche Zuschauer das Benefizkonzert sehen können. Der rbb hat angekündigt, die Veranstaltung am Sonntagabend in seinem Dritten Programm übertragen zu wollen. Das rbb Fernsehen steigt dabei direkt im Anschluss an die "Tagesschau" ein. Zusätzlich überträgt der rbb das Benefizkonzert auch bei Fritz übertragen. Im Radio wird Chris Guse durch die Übertragung führen, während Sonja Koppitz im rbb Fernsehen moderiert.

Angekündigt haben sich neben Ariana Grande, die das Konzert initiierte, unter anderem Cold Play, Usher, Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cirus, Take That, Robbie Williams und die Black Eyed Peas. Die Erlöse der Veranstaltung sollen in einen Nothilfefond fließen, der von der Stadt Manchester gemeinsam mit dem britischen Roten Kreuz ins Leben gerufen wurde.

Auch der WDR hat angekündigt, das Benefizkonzert übertragen zu wollen. Beide Anstalten beschränken sich dabei allerdings auf ihre Radiowellen. Im Westen wird "One Love Manchester" bei 1LIVE übertragen. Die junge Welle des WDR steigt um 20 Uhr in die Live-Übertragung ein und bietet davor eine zweistündige Preshow, in der es aktuelle Infos zum Line-Up geben soll. Außerdem sollen die Ereignisse des 22. Mai mithilfe von Künstlerstatements und Twitterkommentaren rekonstruiert werden. WDR2 bietet außerdem ebenfalls eine Vor- und Nachberichterstattung, wird vom eigentlichen Konzert aber nur einen viertelstündigen Zusammenschnitt senden.

Neben dem rbb und den WDR-Radios wird auch der NDR die Veranstaltung aus Manchester übertragen. Im Norden wird NDR2 für die Übertragung zuständig sein und das Benefizkonzert ab 20:00 Uhr drei Stunden lang live übertragen. Im deutschsprachigen Raum wird das Benefizkonzert zudem vom Schweizer Radiosender SRF3 übertragen, der sich allerdings für eine um eine Stunde zeitversetzte Übertragung entschieden hat und erst ab 21:00 Uhr aus Manchester sendet.

Produziert wird die Übertragung von der BBC, welche das Konzert natürlich auch im eigenen Land ausstrahlen wird. Vorgesehen ist eine Übertragung von 19:55 Uhr bis 23:00 Uhr deutscher Zeit; sollte das Konzert länger ausfallen, bleibt die BBC aber auf jeden Fall in Manchester. Gesendet wird das Benefizkonzert im größten Fernsehprogramm BBC One. Im Radio machen BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 5 Live, der BBC World Service und BBC Radio Manchester ab 19:30 Uhr gemeinsame Sache. Auch die privaten Radiosender von Capital FM übertragen das Konzert live.

