Quotenmisere: RTL II kippt "Kochprofis" und "X-Diaries"

© RTL II

RTL II reagiert auf die miesen Quoten der letzten Wochen und nimmt die Wiederholungen der "Kochprofis" am Donnerstagabend aus dem Programm. Zudem wird das Nachmittagsprogramm geändert, wo zuletzt "X-Diaries" und "Next, Please!" liefen



06.06.2017 - 12:05 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2017 - 12:05 Uhr

Im Mai musste RTL II gerade den schwächsten Marktanteil seit 15 Jahren hinnehmen - es ist also offensichtlich, dass derzeit nicht alles rund läuft beim Sender aus Grünwald. Zwei kurzfristige Maßnahmen sollen jetzt aber schonmal ein wenig Linderung verschaffen. Zum Einen ändert RTL II mit sofortiger Wirkung sein Nachmittagsprogramm.

Eigentlich hatte RTL II geplant, mit der Datingshow "Next, Please!" und den "X-Diaries" in den warmen Monaten etwas leichtere Sommerunterhaltung zu bieten. Die Wiederholungen der Formate erzeitlen in den letzten Wochen aber sehr schwache Quoten, die "X-Diaries" kamen zeitweise nicht mal auf 2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun hat RTL II beide Formate wieder aus dem Programm genommen und zeigt stattdessen ab 15 Uhr Doppelfolgen von "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt".

Eine weitere Änderung betrifft den Donnerstagabend, wo in den letzten Wochen Wiederholungen der "Kochprofis" nur völlig enttäuschende Marktanteile erzielten. Am letzten Donnerstag lag der Makrtanteil bei nur noch 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun verordnet RTL II seinen "Kochprofis" einen Sommerurlaub und zeigt stattdessen "Frauentausch" in Doppelfolgen. Von "Frauentausch" stehen in den kommenden Wochen noch neue Folgen parat - RTL II will offenbar verhindern, dass sie von den schwachen "Kochprofis" mit nach unten gezogen werden.

Teilen