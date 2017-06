Drehstart für neue "Lehrer"- und "Heldt"-Staffeln

© RTL/Frank Dicks

Sowohl die RTL-Serie "Der Lehrer" als auch die ZDF-Serie "Heldt" gehen in die sechste Staffel - in beiden Fällen haben in diesen Tagen die Dreharbeiten begonnen. Hinter beiden Produktionen steht Sony Pictures.



07.06.2017 - 15:14 Uhr von Alexander Krei 07.06.2017 - 15:14 Uhr

Noch während RTL die fünfte Staffel von "Der Lehrer" ausstrahlte, gab der Sender im Februar grünes Licht für die Produktion einer sechsten Staffel (DWDL.de berichtete). Am Mittwoch haben nun in Köln die Dreharbeiten für insgesamt zwölf neue Folgen der erfolgreichen Serie mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle begonnen. Er wird zusammen mit seinen Kollegen noch bis Dezember vor der Kamera stehen. Die Ausstrahlung der neuen Staffel, für die erneut Sony Pictures verantwortlich zeichnet, ist für Frühjahr 2018 vorgesehen.

RTL kündigt schon mal an, dass nichts mehr sein wird, wie es einmal war. Bisher standen bei Stefan Vollmer (Hendrik Duryn) seine Schüler ganz selbstverständlich an erster Stelle. Doch jetzt fordert plötzlich ein ganz besonderes Kind seine volle Aufmerksamkeit: Nachdem er und die bezaubernde Konrektorin Karin Noske (Jessica Ginkel) sich in der vergangenen Staffel endlich füreinander entschieden haben, sind die beiden zu ihrer Überraschung prompt Eltern geworden. Dass das Kind noch aus Karins Beziehung mit Stefans bestem Freund Michael stammen könnte, tut dem Familienglück keinen Abbruch. Die Beziehung wird jedoch immer wieder auf die Probe gestellt.

Unterdessen haben in diesen Tagen auch die Dreharbeiten für die sechste Staffel der ZDF-Vorabendserie "Heldt" begonnen. Hiervon entstehen in den kommenden Monaten in Köln, Bochum und Umgebung sogar gleich 15 neue Episoden. Auch in der neuen Staffel stehen Kai Schumann als Kommissar und Janine Kunze als Staatsanwältin wieder vor der Kameram, ebenso wie bei "Der Lehrer" fungiert Sony Pictures als Produzent. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

