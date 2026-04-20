Die dritte Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist bei ProSieben gestartet - und zwar nicht wie bisher am Samstagabend, sondern auf dem Primetime-Sendeplatz am Sonntag. Aus Quotensicht besteht allerdings noch Luft nach oben. Immerhin: Mit insgesamt 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite höher aus als bei den meisten Folgen der vergangenen Herbst-Staffel.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 10,8 Prozent Marktanteil. Das ist zwar der bislang zweitschwächste Wert in der Geschichte des Formats mit Joko und Klaas, liegt aber trotzdem klar über dem Senderschnitt von ProSieben. RTL bewegte sich derweil auf ähnlichem Niveau: Dort sorgte die erneute Ausstrahlung von "Manta Manta - Zwoter Teil" für 10,7 Prozent Marktanteil, ehe sich "Stern TV am Sonntag" noch leicht auf 11,0 Prozent steigerte.

RTL und ProSieben kamen allerdings zusammen nicht an den "Tatort" heran, der bei Jung und Alt gleichermaßen in einer eigenen Liga spielte. Mit 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil in dieser Altersgruppe bei starken 22,5 Prozent, während insgesamt 7,20 Millionen Personen sogar für 29,3 Prozent sorgten. Als größter Verfolger der ARD-Krimireihe positionierte sich beim Gesamtpublikum das ZDF, wo sich die "Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" mit 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,1 Prozent Marktanteil zurückmeldete.

Abseits davon fuhren auch Sat.1 und Vox gute Quoten ein: Während der Spielfilm "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in Sat.1 auf 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, steigerte sich "Kitchen Impossible" bei Vox im Vergleich zur Vorwoche leicht auf 8,0 Prozent. Mit im Schnitt 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite der Koch-Doku - die diesmal ohne Tim Mälzer auskommen musste - allerdings so niedrig aus wie selten zuvor.

Das Schlusslicht unter den Vollprogrammen bildete übrigens Kabel Eins, das mit seinem Dokusoap-Doppel erneut überhaupt nichts reißen konnte. Während "Zwischen Meer und Maloche" zunächst immerhin noch einen Marktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe verbuchte, fiel "Yes, we camp!" im Anschluss auf desolate 1,9 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;