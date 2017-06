Fox beendet "24: Legacy" nach Staffel eins

© Fox

Bei den Upfronts gab es noch keine Entscheidung, nun ist es offiziell: Fox wird keine zweite Staffel von "24: Legacy" in Auftrag geben. Die Quoten gingen im Verlauf des ersten Durchlaufs deutlich zurück. Das Ende von "24" bedeutet das aber nicht.



08.06.2017 - 11:05 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2017 - 11:05 Uhr

Als wir Mitte Mai über das Fox-Programm in der kommenden Saison berichtet haben, war die Zukunft einer Serie noch offen: "24: Legacy". Der Sender wollte sich damals nicht konkret zu einer möglichen Fortsetzung äußern und erklärte, Hauptdarsteller Corey Hawkins hätte auch noch andere Verpflichtungen. Zwei Wochen später herrscht nun aber doch Klarheit: "24: Legacy" hat keine Zukunft und wird nach der ersten Staffel beendet, das bestätigte Fox am Donnerstag.





Ein Ende des "24"-Franchise ist damit aber nicht unbedingt verbunden. So sollen Sender, die Produktionsfirma 20th Century Fox sowie die Produzenten Howard Gordon und Brian Grazer bereits an möglichen Nachfolgern arbeiten. Weitere Details dazu sind aber wohl eher nicht in der nahen Zukunft zu erwarten, wie so häufig müssen sich "24"-Fans also mal wieder in Geduld üben.

"24: Legacy" startete im Anschluss an den Super Bowl mit mehr als 17 Millionen Zuschauern, konnte diese hohe Reichweite im Verlauf der neunteiligen Staffel aber nicht halten. Schnell fiel die Reichweite auf weniger als fünf Millionen, das Finale sahen bei Fox gerade einmal dreieinhalb Millionen Menschen - zu wenig für den Sender.

