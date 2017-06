Screenforce Days: Keynote-Programm steht jetzt fest

© Screenforce

Am 21. und 22. Juni steigen im Kölner Coloneum bekanntlich die Screenforce Days. Fest steht inzwischen auch das Rahmenprogramm abseits der Vermarkter-Präsentationen. Mit dabei ist unter anderem "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo.



08.06.2017 - 13:27 Uhr von Alexander Krei 08.06.2017 - 13:27 Uhr

In knapp zwei Wochen starten die Screenforce Days als zentrales Vermarkter-Event in Köln. Nachdem das Programm in seinen Gründzügen bereits vor einigen Wochen vorgestellt wurde (DWDL.de berichtete), ist nun auch die Riege der Keynoter und Speaker komplett. So wird "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo am Mittwoch, den 21. Juni gegen 10:20 Uhr in der Eröffnungsveranstaltung sprechen. Es geht um die Frage, in welchem Maße die sozialen Netzwerke auf der einen und die klassischen Medien auf der anderen Seite den Ansprüchen ihrer Werbekunden und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ingesamt gerecht werden.

Danach betritt Jean-Remy von Matt, Mit-Gründer von Jung von Matt, die Bühne. Sein Thema: "Vom Ende der Freiheit, langweilen zu dürfen". Eine weitere Keynote folgt schließlich um 16:40 Uhr, wenn der Philosoph und Bestseller-Autor Richard David Precht zu Gast ist. Martin Lindstrom tritt unterdessen am nächsten Tag ab etwa 10:05 Uhr im Screenforce Studio auf, in dem auch die Screenings stattfinden. Der internationale Branding-Experte will seine Botschaft "Vergesst Big Data! Small Data bestimmt unsere Zukunft" an den Mann und die Frau bringen.

Weiteren Speakern kann unterdessen in der sogenannten Screenforce Hall gelauscht werden. Hier sind am ersten Tag ab 13:00 Uhr im Rahmen der "Campuszeit" Prof. Mark Lobeck, Professor für Visuelle Kommunikation an der AMD Düsseldorf, Dr. Tu-Lam Pham, Experte für Digitale Geschäftsmodelle, Online Marketing und Social Media, sowie Dr. Veit Etzold, Bestseller-Autor und Berater, zu Gast. Sie befassen sich mit den Themen Virtual Reality, Silicon Valley und Storytelling in der digitalen Welt. Einen Tag später ist neben Lobeck dann auch Prof. Franz-Rudolf Esch, Professor für Markenmanagement an der EBS, mit dem Thema "Real, digital, social? Hauptsache Marke" Teil des Programms.

Die Screenings selbst werden wie angekündigt in vier Teile aufgesplittet. Am 21. Juni beginnt SevenOne Media um 11:30 Uhr, ehe AS&S. Sport1 Media, Disneymedia+ und Servus TV am Nachmittag ab 15:15 Uhr folgen. Einen Tag später startet IP Deutschland um 10:30 Uhr, ab 13:30 Uhr sind die Präsentationen von El Cartel Media, Discovery Networks und Sky Media geplant.

