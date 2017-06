Turner stellt "Ben 10" eine Gameshow zur Seite

© Turner

Seit dem vergangenen Jahr gibt's bei Cartoon Network wieder einen neuen Ableger des "Ben 10"-Franchises, der gerade um eine zweite Staffel verlängert wurde. Nun produziert Turner für mehrere Regionen eine zugehörige Gameshow, die "Ben 10 Challenge"



08.06.2017 - 18:42 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2017 - 18:42 Uhr

"Ben 10" ist eine der bekanntesten Marken von Cartoon Network, im Oktober lief der inzwischen fünfte Ableger des Franchises bei dem Kindersender an. Während davon kürzlich bereits eine zweite Staffel bestellt wurde, baut man das Angebot rund um die Marke "Ben 10" nun noch mit einer eigenen Gameshow aus. In jeder der zehn 22-minütigen Episoden der Show treten zwei Teams, jeweils bestehend aus zwei Kindern und einem Erwachsenen, gegeneinander an - ganz nach dem Vorbild des Trios aus Ben, Gwen und Grandpa Max.

Im Wettkampf gegen die anderen Teams müssen die Dreiergespanne nicht nur ihre sportlichen Fähigkeiten, sondern auch ihr Wissen über die Serie unter Beweis stellen. Die Produktion der "Ben 10 Challenge" startet Ende Juni in Madrid. Turner produziert die Gameshow gemeinsam mit der Produktionsfirma La Competencia Productions für Cartoon Network im deutschsprachigen Raum, Frankreich, Italien, im Nahen Osten, Polen, Spanien, Türkei und Großbritannien. Im deutschsprachigen Raum ist die Ausstrahlung für Anfang 2018 vorgesehen.

Lesley Bailey, Vice President Channel Marketing & Brand Management von Turner EMEA: "Mit diesem Gameshow-Format steigern wir das Engagement und die Begeisterung für die Marke 'Ben 10'. Wir geben Kindern die Möglichkeit selber in die Rolle von Ben zu schlüpfen und zu Helden zu werden – und wir hören immer wieder, dass es genau das ist, was sich viele Fans der Serie wünschen. Mit der 'Ben 10 Challenge' geben wir insgesamt 320 Kindern aus der EMEA-Region die Möglichkeit, diesen Traum wahr werden zu lassen und unterstreichen zudem die Relevanz, die die einzelnen Märkte für uns haben."

