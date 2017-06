NDR-Talk mit Bommes: Aus Bettina wird Tietjen

© NDR/Oliver Reetz

Nach mehr als zwei gemeinsamen Talk-Jahren benennt der NDR die Sendung mit Bettina Tietjen und Alexander Bommes um. Die Moderatorin wird fortan im Titel nicht mehr beim Vornamen genannt - das habe das Publikum irritiert, heißt es.



09.06.2017 - 11:30 Uhr von Alexander Krei 09.06.2017 - 11:30 Uhr

Seit mehr als zwei Jahren talkt Alexander Bommes regelmäßig an der Seite von Bettina Tietjen. Jetzt bekommt ihre gemeinsame NDR-Sendung einen überarbeiteten Namen: Von diesem Freitag an nennt sich der Talk nicht mehr "Bettina und Bommes", sondern "Tietjen und Bommes", wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Ein überraschender Schritt, den der Sender wiefolgt erklärt: "Zum Start der Talksendung mit Bettina Tietjen und Alexander Bommes Anfang 2015 im NDR Fernsehen hatte sich die Redaktion für den Titel 'Bettina und Bommes' entschieden, um mit den beiden Buchstaben 'B' spielerisch umzugehen. Bei Zuschauerbefragungen hat sich mittlerweile jedoch herausgestellt, dass die Titel-Kombination aus dem Vornamen der Moderatorin und dem Nachnamen des Moderators eher irritiert."

Aus diesem Grund benenne die Redaktion die Sendung jetzt um und kombiniere fortan die beiden Nachnamen, sodass der monatliche Talk aus Hannover ab sofort den Titel "Tietjen und Bommes" trägt. Bedingt durch mehrere Moderationswechsel kam die Show in der Vergangenheit übrigens schon auf eine Vielzahl an Titel: So hörte der Talk bis Ende 2014 auf den Namen "Tietjen und Hirschhausen", nach dem Rauswurf von Eva Herman und dem Einstand von Yared Dibaba wurde "Tietjen und Herman" einst sogar in "Die Tietjen und Dibaba" umbenannt - ein eher angestrengtes Wortspiel.

Nun nennt sich die erfolgreiche NDR-Show also schlicht "Tietjen und Bommes". Weitere Veränderungen seien darüber hinaus allerdings nicht geplant, stellte der NDR auf Nachfrage klar. Als Gäste der Juni-Ausgabe stellen sich unter anderem Satiriker Oliver Kalkofe, Journalist Ranga Yogeshwar und Sänger Alexander Klaws den Fragen des Moderatoren-Duos.

