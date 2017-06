Sky sendet Putin-Interviews von Oliver Stone

© Komandir/Courtesy of SHOWTIME

Gleich zwölf Mal traf Regisseur Oliver Stone den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den vergangenen beiden Jahren zum Gespräch. Herausgekommen ist eine vierteilige Reihe, die ab der kommenden Woche bei Sky zu sehen sein wird.



09.06.2017 - 14:24 Uhr von Alexander Krei 09.06.2017 - 14:24 Uhr

Mehr als zwei Jahre hatte der amerikanische Regisseur Oliver Stone immer wieder die Gelegenheit, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu persönlichen Gesprächen zu treffen. Herausgekommen ist eine vierteilige Interview-Reihe, die in wenigen Tagen beim US-Fernsehsender Showtime zu sehen sein wird. Hierzulande werden die Filme ebenfalls bald den Weg ins Fernsehen schaffen.

Sky hat angekündigt, ab dem 13. Juni - und damit direkt nach der US-Ausstrahlung - täglich eine Episode auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereitstellen zu wollen. Am Samstag, den 17. Juni sowie Sonntag, den 18. Juni wird "The Putin-Interviews" dann auch im linearen Fernsehen gezeigt: Sky Atlantic HD nimmt an besagtem Wochenende jeweils zwei Folgen ab 12:40 Uhr beziehungsweise 13:20 Uhr ins Programm.

Zur Vorbereitung seines Films "Snowden" reiste Regisseur Oliver Stone mehrmals nach Russland, um den dort im Exil lebenden Whistleblower zu interviewen. Im Zuge dieser Reisen kam der Filmemacher mit Putin in Kontakt. Über zwei Jahre gab es zwölf Treffen zwischen dem Regisseur und dem russischen Präsidenten, das letzte erfolgte im Februar 2017, kurz nach Donald Trumps Vereidigung als US-Präsident.

Erste Aussagen Putins sind bereits im Vorfeld der Ausstrahlung bekannt geworden. Auf die Frage, ob er jemals einen schlechten Tag habe, antwortete der Präsident: "Ich bin keine Frau. Ich habe keine schlechten Tage. Ich will damit niemanden beleidigen, aber so ist einfach die Natur." Ob er in einem U-Boot neben einem Schwulen duschen würde? "Nun, ich würde lieber nicht mit ihm duschen. Warum ihn provozieren? Aber wissen Sie, ich bin Judo-Meister."

