Von wegen Ruhestand: Gottlieb wechselt in die PR

Ende März verabschiedete sich Sigmund Gottlieb in den Ruhestand, nun ist der ehemalige Chefredakteur des BR wieder da. Er wechselt in die PR und wird Associate Partner bei der internationalen Agentur CNC.



09.06.2017 - 15:20 Uhr von Timo Niemeier 09.06.2017 - 15:20 Uhr

Mehr als 21 Jahre lang hat Sigmund Gottlieb als Chefredakteur des BR gearbeitet, davor moderierte er unter anderem das "heute-journal" im ZDF. Gottlieb war schon immer Journalist. Ende März verabschiedete er sich in den Ruhestand, dort hat es ihn aber nicht sehr lange gehalten. Wie die internationale Kommunikationsberatungsagentur CNC Communications & Network Consulting nun bekanntgegeben hat, wird Gottlieb nämlich Associate Partner im Unternehmen. Er wechselt damit also in die PR.

Gottlieb wechselt zum 1. Juli zu CNC und soll dort den Bereich Public Affairs verstärken. CNC-Geschäftsführer Bernhard Meising hat sich gegenüber dem "PR Journal" über den prominenten Neuzugang geäußert und sagte: "Sigmund Gottlieb verfügt über ein erstklassiges internationales Netzwerk in Politik und Wirtschaft. Unsere Kunden werden in vielfältiger Weise von seiner journalistischen Erfahrung und seiner Kompetenz beim Thema Bewegtbild profitieren können." Gottlieb selbst erklärte, er freue sich auf "diese spannende Aufgabe", bei CNC könne er seine Erfahrungen "an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Medien auf ideale Weise einbringen."

