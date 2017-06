ZDFneo zeigt fünfte Staffel von "Father Brown"

© ZDF/Des Willie

Ende Juli kehrt "Father Brown" zurück ins Programm von ZDFneo. Der kleine Sender zeigt die fünfte Staffel der britischen Serie auf dem angestammten Sendeplatz am Freitagabend. Zwei Tage zuvor geht auch "Candice Renoir" weiter.



12.06.2017 - 18:52 Uhr von Timo Niemeier 12.06.2017 - 18:52 Uhr

Noch bis zum 21. Juli zeigt ZDFneo am Freitagabend zur besten Sendezeit "Lewis" und "Death in Paradise". Danach nimmt der Sender die zwei Formate aus dem Programm und setzt ab dem 28. Juli lieber auf neue Folgen von "Father Brown". ZDFneo zeigt die 15 Folgen der fünften Staffel immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Auch in diesen Folgen, die Anfang des Jahres in Großbritannien zu sehen waren, löst der römisch-katholische Priester wieder knifflige Kriminalfälle.

Los geht’s mit der Folge "Abschied von Lady Felicia": Das Dienstmädchen Ruby wird auf Lady Davinas Anwesen tot aufgefunden. Zunächst ist Lady Felicias Nichte Bunty die Verdächtige. Father Brown ist skeptisch und stößt im Labyrinth der Lady Davina auf ein gut gehütetes Geheimnis. Im Anschluss an die zwei Folgen zeigt ZDFneo freitags "Agatha Raisin".

Zwei Tage zuvor, am 26. Juli, beginnt ZDFneo zudem mit der Ausstrahlung der dritten Staffel von "Candice Renoir". Diese umfasst zehn Folgen und ist immer mittwochs ab 23:15 Uhr zu sehen, auch hier setzt der Sender auf Doppelfolgen. Am Anfang der Staffel muss die Ermittlerin Candice Renoir noch mit einem stark dezimierten Team ermitteln. Eine vierte und fünfte Staffel waren bereits in Frankreich zu sehen.

