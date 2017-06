Kommt nach "Grill den Henssler" nun "Schlag den Henssler"?

© Vox/Frank W. Hempel

Nachdem Steffen Henssler kürzlich seinen Ausstieg bei der Vox-Show "Grill den Henssler" ankündigte, wird nun über seine Zukunft spekuliert. Laut "Bild" soll er vor dem Wechsel zu ProSieben stehen und dort zum Teil Stefan Raab beerben.



14.06.2017 - 11:17 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 11:17 Uhr

Drei Sommer-Specials von "Grill den Henssler" stehen noch aus, dann verabschiedet sich Steffen Henssler nicht nur von dem Format, sondern auch vom Sender Vox - soviel ist seit dem vergangenen Wochenende bekannt. Was ich schon sicher sagen kann, ist, dass ich mit dem Finale von 'Grill den Henssler' bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde", schickte Henssler noch hinterher - doch bislang hüllen sich sowohl Henssler als auch sein neuer Sender in Schweigen, wenn es umdessen Zukunft geht.

Die "Bild"-Zeitung berichtet nun, dass Henssler vor einem Wechsel zu ProSieben stehen soll. Diese Spekulation beruht vor allem darauf, dass sich Brainpool kürzlich die Domain schlagdenhenssler.de gesichert hat, wie sich bei der Denic nachlesen lässt. Brainpool produzierte bekanntlich auch "Schlag den Raab" und derzeit "Schlag den Star" - die Spekulation, dass man hier bald mit Steffen Henssler auch wieder auf einen festen Host setzen könnte, liegt also durchaus nahe.

Vom Typ her würde der mit einer großen Klappe gesegnete Steffen Henssler zumindest zum Format passen, dass er sich Herausforderern stellt, hat er nicht zuletzt mit "Grill den Henssler" bewiesen. Auch bei "Schlag den Star" trat er schon zwei Mal an: Gegen einen nicht-prominenten Herausforderer war er 2012 siegreich, Joey Kelly musste er sich 2014 dann allerdings klar geschlagen geben. Generell hat Henssler Ende vergangenen Jahres zu erkennen gegeben, dass er sich deutlich mehr vorstellen kann als eine Kochsendung. "Das Fernziel ist eine Late-Night-Show, ganz klar. Ich liebe das, was die Amerikaner machen", so Henssler damals in der "WamS".



Bei ProSieben hält man sich angesichts der Spekulationen bedeckt: "ProSieben wird seine neuen Shows am Mittwoch auf der 'Screenforce' in Köln vorstellen. dwdl.de kann die Gerüchteküche gerne brodeln lassen. Wir nicht." Die Screenforce Days sind das neue zentrale Vermarkter-Event, bei dem die meisten Sender einen Ausblick auf ihr Programm in der nächsten Season geben werden. DWDL.de wird ausführlich von vor Ort berichten. Auch seitens der Produktionsfirma Brainpool heißt es: Kein Kommentar.

Teilen