Telekom nennt Details für Übertragungen der 3. Liga

Anders als ursprünglich angekündigt wird die Telekom die Spiele der 3. Liga schon ein Jahr früher zeigen. Inzwischen hat das Unternehmen Details bekanntgegeben, so zahlen bestehende Kunden zwei Jahre nichts.



14.06.2017 - 14:14 Uhr von Timo Niemeier

Im Januar ist bekannt geworden, dass die Telekom ab der Saison 2018/19 die exklusiven Übertragungsrechte an der 3. Liga hält. Drei Monate später bestätigte das Unternehmen, dass man die Spiele schon ein Jahr früher zeigen werde. Damals gab es allerdings noch wenige Details zu den Übertragungen und den Kosten, die auf die Kunden zukommen. Hier hat die Telekom nun nachgelegt und erklärt, mit welchem Angebot man in die Saison startet.

Zunächst einmal: Alle 380 Spiele werden sowohl bei EntertainTV als auch online und mobil zu sehen sein. Möglich wird das durch einen Deal mit SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF. Die ARD-Dritten werden in der kommenden Saison 120 Spiele produzieren und zeigen, hinzu kommt die "Sportschau" am Samstag im Ersten. Ab der nächsten Saison werden nur noch rund 86 Partien im Free-TV bei den Dritten gezeigt.

Die Telekom ist in der kommenden Saison für die Produktion von 260 Spielen verantwortlich und hat angekündigt, alle Partien in Full HD zu übertragen. Sämtliche Spiele werden zudem kommentiert, mit dabei sind unter anderem Eik Galley, Thomas Wagner, Markus Höhner und Anett Sattler. Neben der Vorberichterstattung melden sich die Reporter nach den Spielen aus den Stadien, auch in der Halbzeit sind Analysen geplant.

Auch die Preise des Angebots sind inzwischen bekannt. So können Telekom-Kunden künftig aus den Einzelangeboten ein Paket kostenfrei auswählen, beim Tarif EntertainTV ist die 3. Liga dann dauerhaft inklusive. Festnetz- und Mobilfunk-Kunden der Telekom sehen die Spiele 24 Monate lang kostenlos, alle anderen zahlen für ein Jahres-Abo rund 120 Euro. Ein Monatsabo schlägt mit 14,95 Euro pro Monat zu Buche.

"Mit dem Angebot schaffen wir eine spannende Plattform in bester Qualität mit Live-Spielen und vielen Highlights und Hintergründen auf Abruf für die Fans der 3. Liga", sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing der Telekom. Peter Frymuth, zuständiger DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, ergänzt: "Durch die neue Übertragungssituation und die Tatsache, dass ab der nächsten Saison alle Spiele live zu sehen sind, stoßen wir in der 3. Liga in neue Dimensionen vor. Die Vereine und die Liga werden noch stärker wahrgenommen, das ist ein sehr positives Signal." Neben der stärkeren Wahrnehmung winkt der Vereinen aber auch eins: mehr Geld.

