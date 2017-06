ARD schickt Palina Rojinski zum Confed Cup

© ProSieben

Überraschung im ARD-Team, das in wenigen Tagen zum Confed Cup fährt: Mit dabei sein wird auch Palina Rojinski, die bislang vor allem bei ProSieben im Unterhaltungsbereich zu sehen war. Um Fußball wird es bei ihr aber wohl eher nicht gehen.



14.06.2017 - 19:53 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2017 - 19:53 Uhr

Der in wenigen Tagen anstehende Confederations Cup wird im ZDF vorrangig von Jochen Breyer und Sebastian Kehl sowie im Ersten von Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl präsentiert. Und während Das Erste als Gäste und Experten auch noch die ehemaligen Nationalspieler Kevin Kuranyi und Thomas Hitzlsperger angekündigt hat, überrascht diese Personalie schon eher: Auch Palina Rojinski fährt für die ARD nach Russland zum Turnier.

Das hat der Sender gegenüber der "Sport Bild" und der dpa bestätigt. WM-Programmchef Thomas Wehrle erklärt die Personalie gegenüber dem Axel-Springer-Blatt so: "Sie ist eine Russland-Kennerin, die mit ihrer erfrischenden Art den Zuschauern den WM-Gastgeber näherbringen soll. Sie hat sogar noch Familie in St. Petersburg." Der Fußball werde bei ihr aber eher Nebensache sein, so Wehrle.

Rojinski wurde in Leningrad (heute: St. Petersburg) geboren und zog als Kind mit ihren Eltern nach München. Sie wurde durch MTV bekannt, wo sie neben Joko und Klaas in "MTV Home" zu sehen war. Danach wechselte sie zwar auch mit zu ZDFneo und wirkte bei "neoParadise" mit, den überwiegenden Teil ihrer Karriere verbrachte sie aber im Privatfernsehen. Bei ProSieben saß sie in der Jury von "Got to Dance" und präsentierte zudem ihre eigene Sendung "Inside - Unterwegs mit Palina". Ihr Schwerpunkt lag bislang also nicht wirklich im Sport.

