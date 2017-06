"1, 2 oder 3" feiert Jubiläum mit Primetime-Shows

© ZDF/Sascha Baumann

"Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht" - so wird es im Juli ausnahmsweise auch im Abendprogramm des ZDF heißen. Weil bei "1, 2 oder 3" gleich zwei Jubiläen anstehen, feiert das ZDF mit einer Primetime-Show.



16.06.2017 - 10:17 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2017 - 10:17 Uhr

Als "1, 2 oder 3" vor fünf Jahren seinen 35. Geburtstag feierte, da produzierte das ZDF schon einmal eine große Primetime-Show. Mit rund 3,8 Millionen Zuschauern insgesamt und auch beim jungen Publikum zweistelligen Marktanteilen war sie damals ein schöner Erfolg - kein Wunder also, dass das ZDF zum 40. Geburtstag die alte Idee nochmal rausholt und die Kinder-Ratesendung erneut zu einer großen Primetime-Show aufbläst.

Diesmal gibt's sogar noch einen zweiten Grund: Neben dem 40. Geburtstag steht nämlich auch die 1000. Sendung des Formats an. Diese 1000. Sentund wird am 22. Juli um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein. Hatte man Elton, der die regulären Ausgaben von "1, 2 oder 3" moderiert, vor fünf Jahren noch Jörg Pilawa zur Seite gestellt, so wird er diesmal von Steven Gätjen unterstützt.

Genau wie in der Regelsendung stehen im Mittelpunkt die berühmten drei Felder, auf denen man springend seine Antwort gibt. Auch in der Jubiläumsausgabe werden drei Teams gegeneinander spielen, diesmal allerdings unterstützt von drei Prominenten, die sich ebenfalls auf die Sprungfelder wagen. Schauspielerin Stephanie Stumph, Comedian Bülent Ceylan und Sänger Mark Forster spielen mit jeweils zwei Kindern um die goldenen Bälle. Jede der Fragen wird durch ein Experiment oder eine Aktion eingeleitet und aufgelöst, die in der Primetime-Ausgabe natürlich größer und spektakulärer ausfallen sollen als in den regluären Sendungen. In einer Geburtstagsshow gibt's daneben natürlich einen Blick zurück auf die besten Momente aus 1.000 Folgen, für die musikalische Unterhaltung sorgen Helene Fischer und Mark Forster.

Im Herbst gehen die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag - der eigentlich erst im Dezember ansteht - dann im Kika noch weiter. Vom 11. bis 14. September gibt's dort nämlich nochmal vier Jubiläumssendungen, die ebenfalls nicht auf dem regulären Sendeplatz am Nachmittag, sondern um 20:10 Uhr ausgestrahlt werden. Die jeweils 49-minütigen Sendungen wird Elton aber als Moderator allein und die Kinder auch ohne prominente Unterstützung bestreiten. Die vier Ausgaben stehen unter den Mottos "Bei Elton geht es heute richtig rund!", "Elton und das große Kräftemessen", "Elton und die Maschinenmenschen" und "Elton und die Meister der Illusionen".

Teilen