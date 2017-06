Türkischer VoD-Dienst BluTV nun auch in Deutschland

© BluTV

BluTV, nach eigenen Angaben der führende Video-on-Demand-Dienst in der Türkei, ist nun in Europa auch außerhalb der Türkei, also auch in Deutschland verfügbar. Zielgruppe sind die rund Millionen Türken und Türkischstämmigen



19.06.2017 - 11:00 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2017 - 11:00 Uhr

Der zur Dogan-Gruppe gehörende türkische VoD-Dienst BluTV expandiert international und ist künftig nicht mehr nur in der Türkei nutzbar, sondern nimmt auch die vier Millionen Türken und Türkischstämmigen ins Visier, die in Europa leben. Dort ist der Dienst nun über die iOS- und Android-Apps sowie über die Webseite verfügbar. In den nächsten Monaten sollen noch weitere Apps für Smart-TVs folgen.

BluTV hat inzwischen auch Eigenproduktionen im Program: Die drei "BluTV Originals" "Masum" ("Innocent"), "Sahipli" ("Possessed") und "Calinmis Hayatlar" ("Stolen Lifes" sind seit Anfang des Jahres nur bei BluTV zu sehen. Dazu kommen hunderte türkische Filme und Fernsehserien, die sich über den Dienst abrufen lassen.

