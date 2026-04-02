Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) startet ab dem Wintersemester 2026 eine Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Kiel. Ziel sei es, journalistischen Nachwuchs aus der Region für die Region zu gewinnen und ihnen berufliche Perspektiven beim NDR zu eröffnen. Konkret wird die HAW ihr berufsbegleitendes Masterstudium "Journalismus und Medienwirtschaft". Der NDR übernimmt dabei die praktische Ausbildung der Studierenden, sodass Erfahrungen in den Regionalstudios und Redaktionen des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein gesammelt werden können.

"Wir arbeiten seit Jahren sehr eng mit der HAW zusammen, die Hochschule ist ein echter Talente-Pool", sagte Volker Thormählen, Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein. "Speziell aus dem Bachelor-Studiengang 'Multimedia-Production' kommen Studierende regelmäßig für ein Praktikum oder im Rahmen einer freien Mitarbeit zu uns. Die meisten beginnen im Online-Bereich, viele entwickeln sich dann redaktionell und in der Produktion weiter. In unseren crossmedialen Prozessen sind die Ideen von jungen Kolleginnen und Kollegen wichtige Innovationstreiber."

Studiengangsleiter Prof. Dr. Patrick Rupert-Kruse erklärte: "Die Kooperation mit dem NDR innerhalb des Studiengangs 'Journalismus und Medienwirtschaft' ermöglicht es uns, unser Partnerportfolio innerhalb von Schleswig-Holstein gezielt zu erweitern und neue regionale Perspektiven zu integrieren."