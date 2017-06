Social-Media-App Musical.ly produziert eigene Formate

© musical.ly

Nachdem bereits Facebook und Twitter bekanntgegeben haben, dass sie in Zukunft eigenproduzierte Inhalte präsentieren wollen, hat nun die nächste Social-Media-Plattform diesen Plan. Musical.ly möchte in Kooperation mit Viacom, NBCUniversal und HMDM zunächst fünf neue Formate produzieren.



20.06.2017 - 16:40 Uhr von Kevin Hennings 20.06.2017 - 16:40 Uhr

Social Media TV scheint ein immer größeres Thema zu werden. Denn nachdem bereits Facebook und Twitter eindeutige Zeichen gegeben haben, Bewegtbild auf ihre Plattformen holen zu wollen, hat nun auch die Karaoke-App Musical.ly diesen Geschäftsgedanken. Wie das chinesisch-amerikanische Unternehmen bekanntgegeben hat, wurde eine Zusammenarbeit mit Viacom, NBCUniversal und Heart Magazines Digital Media (HMDM) geschlossen, die zunächst fünf neue Formate beinhaltet. Weitere sollen folgen.

Zwei davon werden von Viacoms MTV beigesteuert. Dabei handelt es sich zum einem um Nick Cannons "Wild'N'Out" sowie eine teilweise animierte Comedy-Serie, die auf den Namen "Greatest Party Story Ever" hört. In diesem Format sollen auch die sogenannten "Muser" zu sehen sein, also Musical.ly Nutzer, wie es beispielsweise Lena und Lisa sein könnten. "Die Marken aus dem Hause Viacom ziehen junge Fans an, die sich fortlaufend auf ihren Lieblingsplattformen mit unseren Inhalten auseinandersetzen wollen und die jüngst erweiterte Zusammenarbeit mit musical.ly ist der ideale Weg ihnen mehr von dem zu bieten, was sie wollen", so Tom Gorke, EVP, Head of Distribution and Business Development.

Unter dem Mantel von "E!" wird von NBCUniversal das Format "CRUSH" gestartet, dass die geheimen Schwärmereien von Social Media Stars für berühmte VIPs auf unterhaltende Weise aufdecken soll. Auch hier sollen die Muser zum Einsatz kommen. Für die nahe Zukunft wurden außerdem weitere Inhalte von NBC Entertainment und Telemundo für die Social-Media-Plattform versprochen. "NBCUniversals Zusammenarbeit mit musical.ly ist Teil des fortlaufenden Engagements, mobile Premiuminhalte zu produzieren, die exklusiv auf entsprechende Plattformen zugeschnitten sind", sagt Ron Lamprecht, Executive Vice President, Business Development, NBCUniversal Digital Enterprises.

Die beiden verbliebenen Shows werden in Kooperation mit HMDM unter dem Schirm der Marke "Seventeen" ausgestrahlt: "Fashion to DIY For", welches den Nutzern zeigen soll, wie man Laufsteg-Outfits zu Hause entwirft und "Seventeen and the City", wo außergewöhnliche und unbekannte Orte in New York City vorgestellt werden. Ebenfalls in Planung ist ein weiteres Format von HMDM, in dem es um Tipps, Tricks und Tutorials rundum das Thema Beauty geht. "Wir holen die Nutzer dort ab, wo sie ihre Zeit verbringen – auf ihren Mobilgeräten", äußert sich Brian Madden, VP of Audience bei Hearst Magazines Digital Media. "Unsere Marken zählen zu den reichweitenstärksten auf den führenden sozialen Plattformen und dank musical.ly wird es uns jetzt ermöglicht, Millionen Teenagern, die die App jeden Tag nutzen, eine neue Form der Unterhaltung und eine Vielzahl neuer Videoinhalte zu liefern". Die ersten Formate lassen sich bereits ab heute in Musical.ly anschauen und sind außerdem zur Interaktion via Hashtags konzipiert.

