"Die 2": Gottschalk und Jauch kehren zurück auf den Freitag

Weil die Quoten in der Primetime am Sonntag auf ein neues Allzeit-Tief fielen, wird die neue Ausgabe von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" wieder auf dem angestammten Sendeplatz am Freitagabend zu sehen sein.



20.06.2017 - 18:23 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2017 - 18:23 Uhr

Mit nur rund zweieinhalb Millionen Zuschauern und zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Premiere von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" am Sonntagabend nicht so gelaufen, wie man sich das in Köln vermutlich gewünscht hatte. Und so kehrt die Show im August wieder zurück auf ihren angestammten Sendeplatz am Freitagabend. Die nächste Ausgabe wird am 4. August gezeigt.

"Die 2" übernimmt damit Anfang August den Sendeplatz von "Keep it in the Family". Die neue Show mit Daniel Hartwich startet am 7. Juli und ist dann für vier Wochen zu sehen. Passend zur Jahreszeit geht es in der kommenden Ausgabe von "Die 2" für Gottschalk und Jauch vor allem um die Themen Sommer und Urlaub.

Dass "Die 2" aber auch am Freitag längst keine sichere Bank mehr ist, hat die Sendung im Dezember gezeigt. Damals sahen rund drei Millionen Menschen zu, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 10,9 Prozent. Dennoch hat man in Köln offenbar die Hoffnung, dass sich Gottschalk und Jauch freitags leichter tun als am Sonntag, wo die Konkurrenz traditionell stark ist.

