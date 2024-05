Mit einige Konzeptänderungen, unter anderem der Einführung des in jeder Show enttarnten Mysteriums, wollten die Macherinnen und Macher "The Masked Singer" zu neuem Schwung verhelfen. Geholfen hat es offenbar nichts: Würde man jetzt schon einen Schlussstrich ziehen, dann wäre die Frühjahrsstaffel 2024 die bisher schwächste. Untermauert wird dieser Fakt, dass das am Samstagabend gesendete Halbfinale nun die schlechtesten Quoten aller Zeiten holte. Anders gesagt: Erstmals in der "TMS"-Historie sanken die Zielgruppen-Marktanteile in den einstelligen Bereich. Zwischen 20:15 und etwa 23:30 Uhr schauten am Samstag im Schnitt 9,7 Prozent der Werberelevanten zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;