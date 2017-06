RTL setzt beim "Sommerhaus" auf härtere Bedingungen

© RTL

Die "Bild" hatte bereits am Wochenende viele Namen verraten, nun hat RTL alle Teilnehmer an der zweiten Staffel "Das Sommerhaus der Stars" offiziell bekannt gegeben. Und angekündigt: Die Wohnbedingungen sollen noch rustikaler sein als letztes Jahr.



21.06.2017 - 07:43 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2017 - 07:43 Uhr

Mit im Schnitt rund 14 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe taugte die RTL-Sommershow "Das Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr zwar nicht gerade zum Megahit, zufrieden war man bei RTL mit den über Senderschnitt liegenden Quoten aber allemal. In diesem Jahr gibt's daher nun auch eine Neuauflage, die sogar sechs statt vier Folgen umfasst. Los geht's am 2. August, die Folgen laufen dann immer mittwochs um 20:15 Uhr.

Das besondere am "Sommerhaus der Star": Die Insassen, die sich hier rund um die Uhr von Kameras filmen lassen, ziehen immer gleich paarweise ein. Im Einzelnen sind das diesmal: Giulia Siegel mit ihrem Partner, dem Gourmetkoch Ludwig Heer. Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst zieht mit Schlagersänger Ennesto Monte ein, Schauspieler Martin Semmelrogge hat seine Frau Sonja mit dabei, Schrotthändler Manni Ludolf seine Frau Jana, NDW-Star Markus Mörl ("Ich will Spaß") kommt zusammen mit Mallorca-Sängerin Yvonne König, "Bachelorette"-Macho Aurelio Savina und seine Freundin Lisa Freidinger, Model und Sänger Nico Schwanz und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt sowie das schwule Hot-oder-Schrott-Paar Hubert Fella und Matthias Mangiapane ziehen ebenfalls mit ins Haus.

Jede Woche muss ein Promipaar das "Sommerhaus" verlassen. Die Paare nominieren sich gegenseitig. Nur die Gewinner des Paarspiels können sich vor der Nominierung schützen. Das neue Sommerhaus steht übrigens in Portugal und sei "keine Luxusherberge", sondern im Vergleich zur ersten Staffel noch rustikaler. Vor allem bietet es nur sehr begrenzten Platz,, sodass sich einige Paare Zimmer teilen müssen. Auch gleicht kein Raum dem anderen: Manche Betten sind kleiner, einige Matratzen hart und unbequem. Dazu kommt noch, dass sich die Zimmer nicht richtig verdunkeln lassen und das warme Duschwasser begrenzt ist. Sowohl die Zimmer- als auch die Aufgabenverteilung liegt allein in der Hand der Stars - genug Gründe für Streitereien sollten also gegeben sein. Wer es bis ins Finale schafft und sich dort durchsetzt, kann sich übrigens über eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro freuen.

Teilen