Das planen Sixx, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold

© ProSieben MAXX/sixx/Sat.1 Gold

ProSieben Maxx setzt verstärkt auf E-Sports und Anime, bei Sixx setzt man auf eine neue Home-Makeover-Show und Sat.1 Gold stellt die Themen Gesundheit, Tiere und Umstyling in den Mittelpunkt. kabel eins Doku möchte mit Themenspecials punkten.



21.06.2017 - 13:18 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2017 - 13:18 Uhr

Sat.1 Gold stellt mehrere neue Eigenproduktionen in Aussicht. Passend zum anvisierten Publikum im fortgeschrittenen Alter geht's etwa ums Thema Gesundheit: Ein Internist soll in "Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid" Patienten mit unerklärlichen Krankheitsbildern helfen. Ex-Sat.1-Talkerin Britt Hagedorn bekommt mit "Mein schönstes Ich" ein Umstyling-Format für Frauen ab 40. Und nachdem Sat.1 Gold mit dem Tiervermittlungstag 2016 gute Erfahrungen gemacht hat, geht nun "Haustier sucht Herz" als Primetime-Format mit Jochen Bendel in Serie. Um Tiere und ihre Mediziner geht's in der zehnteiligen Doku "Die Tierärzte - Ein Beruf aus Leidenschaft". Und mit "Remington Steele" kündigt man einen Zugang fürs Portfolio der Serienklassiker an. Nicht fehlen darf darüber hinaus natürlich auch eine weitere Staffel des zum Kult gereiften "Lenßen live".

ProSieben Maxx hat in den vergangenen Monaten mit seiner Anime-Programmierung sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Serien sorgen Nachmittag für Nachmittag für sehr gute Quoten, Filme in der Primetime funktionieren ebenfalls - von diesen soll es künftig immer am Freitagabend noch mehr geben, darunter auch Deutsche Erstausstrahlungen. Die zweite Richtung, in der man sich weiterentwickeln will, ist der Bereich E-Sports. Schon an diesem Freitag nimmt ProSieben Maxx "FIFA Interactive World Cup" ins Programm, ab dem 2. Juli läuft wieder die "Drone Racing League" sonntags, ab Mitte Juli kommen auch die "Robot Wars" dazu. Ergänzt wird das Ganze von einem neuen E-Sports-Magazin das im August startet.

Daneben setzt man auf bereits bewährte Eigenproduktionen wie "Evil Science", wo Evil Jared extreme Selbstversuche macht, Niels-Peter Jensen wird wieder in "Extreme" zu sehen sein. Zahlreiche Do-it-yourself-Formate bekommt man aus dem Deal mit Scripps Network Interactive. Daneben setzt man auf Wrestling - hier hat man seit kurzem sowohl "RAW" als auch "SmackDown" im Programm - und hat natürlich auch wieder die NFL im Programm, wenn auch nun ohne Buschi als leidenschaftlichem Kommentator.

Der Frauensender Sixx stellt drei Themenbereiche in den Mittelpunkt seines Programms: Home & Style, Cooking & Baking und Love & Sex - und hat für alle drei Bereiche jeweils auch ein festes Sendergesicht. Im Bereich Home & Style ist es Janin Ullmann, die bekanntlich die neue Home-Makeover-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf" ebenso wie das neue Magazin "red.Style" moderieren wird. Dazu kann Sixx hier im Lizenzbereich dank des Deals mit Scripps Networks Interactive aus dem Vollen schöpfen. "Fixer Upper" etwa ist für Sixx bereits ein durchschlagender Erfolg, neu hinzu kommen "Cousins Undercover - Mission Traumhaus", die mit Ellen DeGeneres unter einer Decke stecken und heimlich Häuser renovieren.

Im Bereich Cooking & Baking setzt Sixx weiterhin auf Enie van de Meiklokjes, die demnächst bereits zum 100. Mal mit "Sweet & Easy - Enie backt" zu sehen sein wird. Auch hier kommen zugekaufte Formate wie "Giada kocht - Happy Italian Food" oder "Siba kocht - Urlaub auf dem Teller" dazu. Und schließlich steht Paula Lambert weiterhin für den Bereich Love & Sex. Im TV gibt's weitere Folgen von "Paula kommt! Sex & Gute Nacktgeschichten" online kann man seine Fragen unter der Rubrik "Frag Paula" loswerden.

Der neueste Sender der Gruppe kündigt für dieses Jahr 1.500 Stunden frisches Doku-Programm, darunter 50 Prozent in Erstausstrahlung und Free-TV-Premiere zu sehen geben. Dabei setzt der Sender auf Themenspecials wie etwa zum Klimawandel am kommenden Wochenende mit der DiCaprio-Doku "Before the Flood" als Höhepunkt. Am 22./23. Juli steht dann das Themenspecial Weltall auf dem Programm. Als neue Programmfarben kommen im Juli die Bereiche Antiquitäten und PS-Klassiker ins Programm.

