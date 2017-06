Ende Juli startet RTL Nitro mit "100% Bundesliga"

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Ab der kommenden Saion bietet RTL Nitro immer montags ab 22:10 Uhr den Abschluss des Bundesliga-Spieltags mit Zusammenfassungen aller 18 Spiele des Spieltags. Durch die Sendung führen werden Laura Wontorra und Thomas Wagner



21.06.2017 - 16:11 Uhr von Uwe Mantel

Im vergangenen September hat sich RTL Nitro etwas überraschend Bundesliga-Rechte gesichert. Es sieht für den späteren Montagabend die zusammenfassende Berichterstattung aller Begegnungen des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga von Freitag bis zum Montag vor. Zusammenfassungen der Montagsspiele der 2. - und auch die fünf neuen Montagsspiele der 1. Bundesliga laufen bei Nitro dann zum ersten Mal im Free-TV.

RTL Nitro startet mit diesen Rechten im Rücken am 31. Juli dann das neue Format "100 % Bundesliga", das immer montags zwischen 22:10 Uhr und 0:15 Uhr zu sehen sein wird. Schon länger steht fest, dass Laura Wontorra und Thomas Wagner gemeinsam als Moderationsteam durch die Sendung führen wird, noch weitgehend offen ist hingegen, wer künftig dem Expertenpool der Sendung angehören wird. Ein erster Name ist Marco Hagemann, der für RTL die Spiele der deutschen Nationalelf kommentiert. Er wird für Nitro das aktuelle Montagsspiel zusammenfassen und darüber hinaus den Spieltag analysieren. Geplant sind mit Marco Hagemann u.a. auch Interviews bei besonderen Anlässen.

Das Konzept beschreibt RTL Nitro als "umfassende Bilanz des zurückliegenden Spieltags - nachrichtlich im Kern, analytisch in der Sache, kompetent in der Aufbereitung und unterhaltsam in der Präsentation." Über die zusammenfassende Berichterstattung hinaus analysieren namhafte Experten die Begegnungen und geben den Diskussionen um die Aufreger des Wochenendes im Gespräch mit den passenden Gästen einen neuen, aktuellen Blickwinkel. Interviews aus den Stadien und tagesaktuelle Berichte über die Entwicklungen rund um die meistdiskutierten Themen des Spieltages runden die Live-Sendung, die in einem eigens im RTL-Sendezentrum eingericheten Studio, das auch 45 Zuschauern Platz bietet, ab.

Senderchef Oliver Schablitzki: "Der neue RTL Nitro-Fußballabend wird weit mehr sein als die pure Zusammenfassung des gesamten Spieltags. Mit Experten und Gästen wollen wir eine frische und ebenso informative wie unterhaltsame Bestandsaufnahme des Spieltags bieten und den Fußballmontag bei RTL Nitro so zu einem festen Termin im Kalender der Fußballfans machen."

