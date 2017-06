Nach Ende des "Clubs": Das wird die neue Vox-Serie

© DWDL

Für deutsche Verhältnisse eher ungewöhnlich hat Vox schon bei der Beauftragung der dritten Staffel von "Club der roten Bänder" festgelegt: Es wird die letzte Staffel sein. Doch Vox hat schon Pläne für eine neue Serie und lässt sich dafür erneut im Ausland inspirieren.



22.06.2017 - 11:55 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 11:55 Uhr

Obwohl die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" für Vox ein noch größerer Erfolg war als die ohnehin schon sehr starke erste Staffel, fällte man beim Sender die mutige Entscheidung, die Kuh nicht länger zu melken als es Sinn macht: Weil die Geschichte nach drei Staffeln auserzählt sei, werde man den "Club" damit auch beenden. Doch nach dem grandiosen Erfolg, der der ersten eigenproduzierten Serie in der Geschichte des Senders beschieden war, arbeitet Vox bereits an einer neuen fiktionalen Eigenproduktion.

Dafür hat man sich die Rechte an der israelischen Serie "Milk & Honey" gesichert, an deren deutscher Adaption man nun gemeinsam mit der Produktionsfirma Talpa Germany arbeitet. Zu sehen sein soll diese voraussichtlich in der Saison 2018/19.

Und darum geht's: Für vier befreundete Männer auf dem Land tut sich ein lukratives Geschäftsmodell auf - ein Escortservice exklusiv für Frauen. Dabei sind sie nicht nur ihr eigener Chef, sondern auch selbst die Objekte der Begierde. Doch was sich für manchen zunächst paradiesisch anhört, erweist sich bald als ziemlich große Herausforderung. Denn neben der Frage, wie weit die Freunde bereit sind zu gehen, muss erst mal geklärt werden, was Frau eigentlich von einem echten Kerl erwartet. Vor allem, wenn neben gespielten Gefühlen auch immer wieder echte ins Spiel kommen.

